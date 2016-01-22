أمير الشمالية يطّلع على التصاميم الجديدة لجامع "سلطان بن عبدالعزيز" بعرعر

أشاد بدعم القيادة للمؤسسة للقيام بدورها التنموي وتحقيق غايتها المنشودة

التقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه في الإمارة، اليوم الثلاثاء؛ مدير عام المشاريع بمؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية ناصر الدخيل، الذي قدم عرضاً ثلاثي الأبعاد لتصميم جامع الأمير سلطان بمدينة عرعر.

وفي التفاصيل: أشاد أمير الشمالية بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - للمؤسسة، وبمتابعة وحرص الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء المؤسسة للقيام بدورها التنموي وتحقيق غايتها المنشودة.

وأكد الأمير فيصل بن خالد أن التاريخ يدون بمداد من ذهب سيرة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله - ودوره الفاعل في مسيرة تقدم وازدهار الوطن، وتعدد أعماله الخيرية وما أجزله - يرحمه الله - في مجالات العمل الإنساني والعلمي، وكل ما يهدف لخدمة دينه ووطنه في البناء والتنمية الشاملة.

وكان أمير المنطقة قد قام في فترة سابقة بجولات تفقدية شملت عدداً من المساجد واطلع على المرافق العامة والمصليات وأهم احتياجات المساجد، ووجه بإعادة تأهيل وترميم مسجد الأمير سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله -.