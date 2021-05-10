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20 ألف لتر لتعقيم الحواجز الأمنية بالمسجد الحرام على مدار الساعة

تصل في اليوم إلى 10 مرات ويقوم بها أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إنها تشرف على تطهير وتعقيم جميع الحواجز الأمنية بالمسجد الحرام، بأكثر من (٢٠) ألف لتر من المطهرات والمعقمات، خلال شهر رمضان.


وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف بن ذياب الجحدلي، أن عمليات تطهير وتعقيم الحواجز الأمنية كُثفت في المسجد الحرام؛ لضمان سلامة قاصدي وزوار المسجد الحرام.


وقال الجحدلي: تقوم بأعمال التطهير والتعقيم للحواجز البلاستيكية عدة فرق في جميع أجزاء المسجد الحرام وساحاته، وتتم الأعمال على مدار الساعة، بحيث تصل في اليوم إلى (10) مرات، ويقوم بها أكثر من (4000) عامل وعاملة، وتستهلك الحواجز البلاستيكية في كل عملية تطهير أكثر من (٢٠) ألف لتر من المطهرات والمعقمات.


واختتم الجحدلي تصريحه بأن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وبمتابعة مستمرة من قبل سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السدس، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في توفير أجواء آمنة ومطمئنة ليؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بسهولة ويسر.

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20 ألف لتر لتعقيم الحواجز الأمنية بالمسجد الحرام على مدار الساعة
سبق

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إنها تشرف على تطهير وتعقيم جميع الحواجز الأمنية بالمسجد الحرام، بأكثر من (٢٠) ألف لتر من المطهرات والمعقمات، خلال شهر رمضان.


وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف بن ذياب الجحدلي، أن عمليات تطهير وتعقيم الحواجز الأمنية كُثفت في المسجد الحرام؛ لضمان سلامة قاصدي وزوار المسجد الحرام.


وقال الجحدلي: تقوم بأعمال التطهير والتعقيم للحواجز البلاستيكية عدة فرق في جميع أجزاء المسجد الحرام وساحاته، وتتم الأعمال على مدار الساعة، بحيث تصل في اليوم إلى (10) مرات، ويقوم بها أكثر من (4000) عامل وعاملة، وتستهلك الحواجز البلاستيكية في كل عملية تطهير أكثر من (٢٠) ألف لتر من المطهرات والمعقمات.


واختتم الجحدلي تصريحه بأن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وبمتابعة مستمرة من قبل سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السدس، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في توفير أجواء آمنة ومطمئنة ليؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بسهولة ويسر.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
10:47 AM

20 ألف لتر لتعقيم الحواجز الأمنية بالمسجد الحرام على مدار الساعة

تصل في اليوم إلى 10 مرات ويقوم بها أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إنها تشرف على تطهير وتعقيم جميع الحواجز الأمنية بالمسجد الحرام، بأكثر من (٢٠) ألف لتر من المطهرات والمعقمات، خلال شهر رمضان.


وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف بن ذياب الجحدلي، أن عمليات تطهير وتعقيم الحواجز الأمنية كُثفت في المسجد الحرام؛ لضمان سلامة قاصدي وزوار المسجد الحرام.


وقال الجحدلي: تقوم بأعمال التطهير والتعقيم للحواجز البلاستيكية عدة فرق في جميع أجزاء المسجد الحرام وساحاته، وتتم الأعمال على مدار الساعة، بحيث تصل في اليوم إلى (10) مرات، ويقوم بها أكثر من (4000) عامل وعاملة، وتستهلك الحواجز البلاستيكية في كل عملية تطهير أكثر من (٢٠) ألف لتر من المطهرات والمعقمات.


واختتم الجحدلي تصريحه بأن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وبمتابعة مستمرة من قبل سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السدس، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في توفير أجواء آمنة ومطمئنة ليؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بسهولة ويسر.

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