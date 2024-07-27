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تكليف أكثر من ٦٠٠ من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية بصبيا

شملت قيادات الإدارة والتشكيلات الإشرافية

اعتمد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي عدداً من التكليفات وقرارات التمديد لما يربو عن ١٠٧ من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية.

جاء ذلك بناءً على ما أوصت به لجنة اختيار القيادات بالإدارة؛ حيث شملت القرارات تكليف عددٍ من القيادات بالإدارة لتولي مهام رئاسة أقسام الشؤون التعليمية للبنين والبنات، والأقسام المساندة، والشؤون المدرسية، ومديري مكاتب التعليم، ومساعديهم، ومساعداتهم.

كما اعتمد "الحازمي" قرار تمديد تكليف ٥٢٣ مشرفاً ومشرفةً على مستوى إدارة التعليم ومكاتبها؛ وذلك للعمل ضمن التشكيلات الإشرافية للعام الدراسي ١٤٤٠ - ١٤٤١هـ.

ونوه الحازمي إلى أن القرارات تضمنت استثمار الخبرات الإدارية والتربوية لعددٍ من القيادات، مع منح الفرصة لعدد من الكفاءات الجديدة، متمنياً للجميع التوفيق والسداد، وأن يكون هذا العام الدراسي عاماً حافلاً بالإنجاز والتميز.

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تكليف أكثر من ٦٠٠ من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية بصبيا
سبق

اعتمد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي عدداً من التكليفات وقرارات التمديد لما يربو عن ١٠٧ من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية.

جاء ذلك بناءً على ما أوصت به لجنة اختيار القيادات بالإدارة؛ حيث شملت القرارات تكليف عددٍ من القيادات بالإدارة لتولي مهام رئاسة أقسام الشؤون التعليمية للبنين والبنات، والأقسام المساندة، والشؤون المدرسية، ومديري مكاتب التعليم، ومساعديهم، ومساعداتهم.

كما اعتمد "الحازمي" قرار تمديد تكليف ٥٢٣ مشرفاً ومشرفةً على مستوى إدارة التعليم ومكاتبها؛ وذلك للعمل ضمن التشكيلات الإشرافية للعام الدراسي ١٤٤٠ - ١٤٤١هـ.

ونوه الحازمي إلى أن القرارات تضمنت استثمار الخبرات الإدارية والتربوية لعددٍ من القيادات، مع منح الفرصة لعدد من الكفاءات الجديدة، متمنياً للجميع التوفيق والسداد، وأن يكون هذا العام الدراسي عاماً حافلاً بالإنجاز والتميز.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
09:07 PM

تكليف أكثر من ٦٠٠ من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية بصبيا

شملت قيادات الإدارة والتشكيلات الإشرافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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اعتمد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي عدداً من التكليفات وقرارات التمديد لما يربو عن ١٠٧ من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية.

جاء ذلك بناءً على ما أوصت به لجنة اختيار القيادات بالإدارة؛ حيث شملت القرارات تكليف عددٍ من القيادات بالإدارة لتولي مهام رئاسة أقسام الشؤون التعليمية للبنين والبنات، والأقسام المساندة، والشؤون المدرسية، ومديري مكاتب التعليم، ومساعديهم، ومساعداتهم.

كما اعتمد "الحازمي" قرار تمديد تكليف ٥٢٣ مشرفاً ومشرفةً على مستوى إدارة التعليم ومكاتبها؛ وذلك للعمل ضمن التشكيلات الإشرافية للعام الدراسي ١٤٤٠ - ١٤٤١هـ.

ونوه الحازمي إلى أن القرارات تضمنت استثمار الخبرات الإدارية والتربوية لعددٍ من القيادات، مع منح الفرصة لعدد من الكفاءات الجديدة، متمنياً للجميع التوفيق والسداد، وأن يكون هذا العام الدراسي عاماً حافلاً بالإنجاز والتميز.

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