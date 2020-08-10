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أصابه "كورونا" بعد علاجه 513 حالة.. مستشفى بجدة يكشف تطورات حالة "باهبري"

لعب دورًا إعلاميًّا مميزًا منذ ظهور الفيروس وكان حضوره فاعلًا بمنصات التواصل

كشف مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة، عن صحة استشاري مكافحة العدوى الدكتور نزار باهبري، الذي يرقد في ذات المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل نحو أكثر من خمسة عشر يومًا.

وقال المستشفى في رد على أحد المغردين الذي تساءل عن صحة الدكتور نزار باهبري: ‏"‎الحمد لله دكتور نزار باهبري بصحة جيدة وهو يتلقى الرعاية الصحية اللازمة".

وكان استشاري مكافحة العدوى، الدكتور نزار باهبري، قد أصيب بفيروس كورونا "كوفيد 19"، في مطلع شهر ذي الحجة الجاري، وأدخل المستشفى جراء الفيروس لتلقي العلاج.

وأسهم الدكتور "باهبري" بشكل مباشر في علاج أكثر من 513 مريضًا بكورونا، وكان له حضور مميز وفاعل في القنوات الإعلامية وعبر وسائل التواصل بالتوعية حول هذا الوباء منذ ظهوره وانتشاره في السعودية.

مستشفى الدكتور سليمان فقيه جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أصابه "كورونا" بعد علاجه 513 حالة.. مستشفى بجدة يكشف تطورات حالة "باهبري"
سبق

كشف مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة، عن صحة استشاري مكافحة العدوى الدكتور نزار باهبري، الذي يرقد في ذات المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل نحو أكثر من خمسة عشر يومًا.

وقال المستشفى في رد على أحد المغردين الذي تساءل عن صحة الدكتور نزار باهبري: ‏"‎الحمد لله دكتور نزار باهبري بصحة جيدة وهو يتلقى الرعاية الصحية اللازمة".

وكان استشاري مكافحة العدوى، الدكتور نزار باهبري، قد أصيب بفيروس كورونا "كوفيد 19"، في مطلع شهر ذي الحجة الجاري، وأدخل المستشفى جراء الفيروس لتلقي العلاج.

وأسهم الدكتور "باهبري" بشكل مباشر في علاج أكثر من 513 مريضًا بكورونا، وكان له حضور مميز وفاعل في القنوات الإعلامية وعبر وسائل التواصل بالتوعية حول هذا الوباء منذ ظهوره وانتشاره في السعودية.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
12:33 PM

أصابه "كورونا" بعد علاجه 513 حالة.. مستشفى بجدة يكشف تطورات حالة "باهبري"

لعب دورًا إعلاميًّا مميزًا منذ ظهور الفيروس وكان حضوره فاعلًا بمنصات التواصل

A A A
عبدالرزاق البجالي - جدة
6
26,015

كشف مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة، عن صحة استشاري مكافحة العدوى الدكتور نزار باهبري، الذي يرقد في ذات المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل نحو أكثر من خمسة عشر يومًا.

وقال المستشفى في رد على أحد المغردين الذي تساءل عن صحة الدكتور نزار باهبري: ‏"‎الحمد لله دكتور نزار باهبري بصحة جيدة وهو يتلقى الرعاية الصحية اللازمة".

وكان استشاري مكافحة العدوى، الدكتور نزار باهبري، قد أصيب بفيروس كورونا "كوفيد 19"، في مطلع شهر ذي الحجة الجاري، وأدخل المستشفى جراء الفيروس لتلقي العلاج.

وأسهم الدكتور "باهبري" بشكل مباشر في علاج أكثر من 513 مريضًا بكورونا، وكان له حضور مميز وفاعل في القنوات الإعلامية وعبر وسائل التواصل بالتوعية حول هذا الوباء منذ ظهوره وانتشاره في السعودية.

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