أكدت شركة البحر الأحمر للتطوير أنها تسارع الخطى مع #شركاء_البحر_الأحمر "مجموعة المجال العربي القابضة، وآركو - سبيد" لتطوير القرية السكنية العمالية، فيما يتعلق بمشروع البحر الأحمر. وقالت الشركة: أنهينا تركيب "1773" كابينة حتى الآن من أصل "1876" كابينة من المقرر تسلمها خلال الفترة المقبلة لاستيعاب أكثر من 10 آلاف عامل. وتضم القرية العمالية مجموعة مرافق خدمية وترفيهية، مثل، ملاعب للكريكيت، والكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة القدم، ونادٍ رياضي، بالإضافة إلى قاعات سينما. كما سيتم تزويد القرية بشبكات تواصل حديثة تمكن العمال من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم بسهولة ويسر. كما ستحتضن القرية السكنية كافة المرافق اللوجستية التي تضمن تأمين احتياجات العمال ومتطلباتهم اليومية، كمرفق صحي يضم مختبراً طبياً متطوراً يقوم على إدارته مجموعة من الأطباء والممرضين المتمرسين. وكانت أعمال التطوير في مشروع البحر الأحمر، انطلقت في الربع الأول من عام 2019 مع بدء المرحلة الأولية في فبراير من العام ذاته.

مشروع البحر الأحمر: أنهينا تركيب 1773 كابينة بالقرية السكنية العمالية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-10 أكدت شركة البحر الأحمر للتطوير أنها تسارع الخطى مع #شركاء_البحر_الأحمر "مجموعة المجال العربي القابضة، وآركو - سبيد" لتطوير القرية السكنية العمالية، فيما يتعلق بمشروع البحر الأحمر.



وقالت الشركة: أنهينا تركيب "1773" كابينة حتى الآن من أصل "1876" كابينة من المقرر تسلمها خلال الفترة المقبلة لاستيعاب أكثر من 10 آلاف عامل.



وتضم القرية العمالية مجموعة مرافق خدمية وترفيهية، مثل، ملاعب للكريكيت، والكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة القدم، ونادٍ رياضي، بالإضافة إلى قاعات سينما. كما سيتم تزويد القرية بشبكات تواصل حديثة تمكن العمال من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم بسهولة ويسر.



كما ستحتضن القرية السكنية كافة المرافق اللوجستية التي تضمن تأمين احتياجات العمال ومتطلباتهم اليومية، كمرفق صحي يضم مختبراً طبياً متطوراً يقوم على إدارته مجموعة من الأطباء والممرضين المتمرسين.



وكانت أعمال التطوير في مشروع البحر الأحمر، انطلقت في الربع الأول من عام 2019 مع بدء المرحلة الأولية في فبراير من العام ذاته.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 01:35 PM

مشروع البحر الأحمر: أنهينا تركيب 1773 كابينة بالقرية السكنية العمالية من أصل 1876 من المقرر تسلمها لاستيعاب أكثر من 10 آلاف عامل





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أكدت شركة البحر الأحمر للتطوير أنها تسارع الخطى مع #شركاء_البحر_الأحمر "مجموعة المجال العربي القابضة، وآركو - سبيد" لتطوير القرية السكنية العمالية، فيما يتعلق بمشروع البحر الأحمر.



وقالت الشركة: أنهينا تركيب "1773" كابينة حتى الآن من أصل "1876" كابينة من المقرر تسلمها خلال الفترة المقبلة لاستيعاب أكثر من 10 آلاف عامل.



وتضم القرية العمالية مجموعة مرافق خدمية وترفيهية، مثل، ملاعب للكريكيت، والكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة القدم، ونادٍ رياضي، بالإضافة إلى قاعات سينما. كما سيتم تزويد القرية بشبكات تواصل حديثة تمكن العمال من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم بسهولة ويسر.



كما ستحتضن القرية السكنية كافة المرافق اللوجستية التي تضمن تأمين احتياجات العمال ومتطلباتهم اليومية، كمرفق صحي يضم مختبراً طبياً متطوراً يقوم على إدارته مجموعة من الأطباء والممرضين المتمرسين.



وكانت أعمال التطوير في مشروع البحر الأحمر، انطلقت في الربع الأول من عام 2019 مع بدء المرحلة الأولية في فبراير من العام ذاته.