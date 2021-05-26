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خريطة الإنذار المبكّر تبشّر بـ 24 ساعة ماطرة بالرياض ومناطق عدة

تدنٍّ بالرؤية وتساقط البَرَد وتستمر حتى صباح الغد ببعض المحافظات

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكّر، اليوم الأحد، تنبيهات عدة حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، على مناطق عدة بالمملكة.

ففي مناطق مكة المكرّمة والرياض والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية والجوف وتبوك وجازان، نبّهت "الأرصاد" من حالة سحب رعدية ممطرة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية تشمل في مكة المكرّمة كلاً من: أضم والجموم والكامل ومكة المكرّمة والخرمة والطائف وتربة ورنية وميسان، وتبدأ في الواحدة ظهراً وتنتهي مع العاشرة مساءً، فيما تشمل بالعاصمة الرياض: السليل ووادي الدواسر، وتبدأ في الحادية عشرة صباحاً وتستمر 12 ساعة، بينما تشمل بالمدينة المنوّرة: محافظات العلا والعيص والمدينة المنوّرة والمهد وبدر، وتبدأ في الثانية عشرة ظهرا وتنتهي مع التاسعة مساءً.

وتبدأ الحالة بمنطقة الحدود الشمالية مع الرابعة عصراً وتستمر حتى الحادية عشرة مساءً، بينما تبدأ في الثالثة عصراً في الجوف وتستمر للحادية عشرة مساءً، وفي تبوك تستمر الحالة من الثانية عشرة ظهراً حتى الثامنة مساءً، فيما تمتد في جازان حتى العاشرة.

وفي تنبيهات عدة متقدمة أفادت "الأرصاد" بتعرض كل من نجران وعسير والباحة وجازان، إلى حالة من الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد والسيول والنشاط في الرياح السطحية.

وتبدأ الحالة في نجران في الواحدة ظهراً فيما تبدأ في عسير في الحادية عشرة صباحاً والباحة في الثانية عشرة ظهراً، وتستمر حتى الحادية عشرة مساءً، أما جازان فتبدأ فيها الحالة في الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وفي نجران، نبّهت "الأرصاد" لاستمرار حالة الأمطار الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية من الثامنة والنصف مساء أمس السبت حتى الثانية عشرة صباح غد الإثنين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خريطة الإنذار المبكّر تبشّر بـ 24 ساعة ماطرة بالرياض ومناطق عدة
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكّر، اليوم الأحد، تنبيهات عدة حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، على مناطق عدة بالمملكة.

ففي مناطق مكة المكرّمة والرياض والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية والجوف وتبوك وجازان، نبّهت "الأرصاد" من حالة سحب رعدية ممطرة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية تشمل في مكة المكرّمة كلاً من: أضم والجموم والكامل ومكة المكرّمة والخرمة والطائف وتربة ورنية وميسان، وتبدأ في الواحدة ظهراً وتنتهي مع العاشرة مساءً، فيما تشمل بالعاصمة الرياض: السليل ووادي الدواسر، وتبدأ في الحادية عشرة صباحاً وتستمر 12 ساعة، بينما تشمل بالمدينة المنوّرة: محافظات العلا والعيص والمدينة المنوّرة والمهد وبدر، وتبدأ في الثانية عشرة ظهرا وتنتهي مع التاسعة مساءً.

وتبدأ الحالة بمنطقة الحدود الشمالية مع الرابعة عصراً وتستمر حتى الحادية عشرة مساءً، بينما تبدأ في الثالثة عصراً في الجوف وتستمر للحادية عشرة مساءً، وفي تبوك تستمر الحالة من الثانية عشرة ظهراً حتى الثامنة مساءً، فيما تمتد في جازان حتى العاشرة.

وفي تنبيهات عدة متقدمة أفادت "الأرصاد" بتعرض كل من نجران وعسير والباحة وجازان، إلى حالة من الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد والسيول والنشاط في الرياح السطحية.

وتبدأ الحالة في نجران في الواحدة ظهراً فيما تبدأ في عسير في الحادية عشرة صباحاً والباحة في الثانية عشرة ظهراً، وتستمر حتى الحادية عشرة مساءً، أما جازان فتبدأ فيها الحالة في الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وفي نجران، نبّهت "الأرصاد" لاستمرار حالة الأمطار الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية من الثامنة والنصف مساء أمس السبت حتى الثانية عشرة صباح غد الإثنين.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
11:25 AM

خريطة الإنذار المبكّر تبشّر بـ 24 ساعة ماطرة بالرياض ومناطق عدة

تدنٍّ بالرؤية وتساقط البَرَد وتستمر حتى صباح الغد ببعض المحافظات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكّر، اليوم الأحد، تنبيهات عدة حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، على مناطق عدة بالمملكة.

ففي مناطق مكة المكرّمة والرياض والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية والجوف وتبوك وجازان، نبّهت "الأرصاد" من حالة سحب رعدية ممطرة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية تشمل في مكة المكرّمة كلاً من: أضم والجموم والكامل ومكة المكرّمة والخرمة والطائف وتربة ورنية وميسان، وتبدأ في الواحدة ظهراً وتنتهي مع العاشرة مساءً، فيما تشمل بالعاصمة الرياض: السليل ووادي الدواسر، وتبدأ في الحادية عشرة صباحاً وتستمر 12 ساعة، بينما تشمل بالمدينة المنوّرة: محافظات العلا والعيص والمدينة المنوّرة والمهد وبدر، وتبدأ في الثانية عشرة ظهرا وتنتهي مع التاسعة مساءً.

وتبدأ الحالة بمنطقة الحدود الشمالية مع الرابعة عصراً وتستمر حتى الحادية عشرة مساءً، بينما تبدأ في الثالثة عصراً في الجوف وتستمر للحادية عشرة مساءً، وفي تبوك تستمر الحالة من الثانية عشرة ظهراً حتى الثامنة مساءً، فيما تمتد في جازان حتى العاشرة.

وفي تنبيهات عدة متقدمة أفادت "الأرصاد" بتعرض كل من نجران وعسير والباحة وجازان، إلى حالة من الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد والسيول والنشاط في الرياح السطحية.

وتبدأ الحالة في نجران في الواحدة ظهراً فيما تبدأ في عسير في الحادية عشرة صباحاً والباحة في الثانية عشرة ظهراً، وتستمر حتى الحادية عشرة مساءً، أما جازان فتبدأ فيها الحالة في الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وفي نجران، نبّهت "الأرصاد" لاستمرار حالة الأمطار الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية من الثامنة والنصف مساء أمس السبت حتى الثانية عشرة صباح غد الإثنين.

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