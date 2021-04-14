"سناب الحرس" يبث مشاهد لالتزام سكان حي النكاسة بمكة بمنع التجول

حركت قواتها بالقطاع الغربي لمساندة الجهات الأمنية في تطبيق القرار

بثّ سناب وزارة الحرس الوطني مشاهد من حي النكاسة والأحياء الأخرى المجاورة، بمكة المكرمة، حيث أظهرت الالتزام التام من قِبل السكان للتعليمات الرامية إلى سلامتهم.

وتفصيلاً، كانت وزارة الحرس الوطني، قد أعلنت أن قواتها بالقطاع الغربي تحركت إلى مكة المكرمة؛ وذلك لمساندة الجهات الأمنية في تطبيق قرار منع التجول.