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بالفيديو.. حكم في الدوري الهولندي يسجِّل هدفًا ويحتسبه

شهدت الملاعب الهولندية واحدة من أغرب طرائف كرة القدم، تمثلت باحتساب حكم إحدى المباريات هدفًا، سجّله بقدمه في مرمى أحد الفريقين المتنافسين رغم اعتراض الفريق الآخر على صحة الهدف.

ففي مباراة في دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم بهولندا سجَّل حكم اللقاء موريس بارهويس هدفًا في مرمى فريق هاركيماسي بويز في اللقاء الذي جمعه مع نظيره وضيفه فريق هويك.

وأظهر فيديو، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن لاعبًا من فريق هويك سدد الكرة بقوة من زاوية ضيقة صوب مرمى الفريق الخصم، لكنه لم ينجح في هز الشباك؛ لأن القائم تصدى للكرة؛ لتعود وترتد من ساق الحكم إلى داخل المرمى في الدقيقة الـ66 من المباراة؛ ليطلق الحكم صفارته معلنًا صحة الهدف وسط ذهول لاعبي فريق هاركيماسي بويز، ولاسيما أن الهدف جعل فريق هويك يقلص الفارق إلى 2 - 3.

لكن هذا الهدف لم يكن حاسمًا في المباراة؛ لأن الفريق المضيف استطاع تسجيل هدف رابع؛ لينتهي اللقاء بفوزه بأربعة أهداف مقابل اثنين على الرغم من الهدف المثير للجدل والضحك.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بالفيديو.. حكم في الدوري الهولندي يسجِّل هدفًا ويحتسبه
سبق

شهدت الملاعب الهولندية واحدة من أغرب طرائف كرة القدم، تمثلت باحتساب حكم إحدى المباريات هدفًا، سجّله بقدمه في مرمى أحد الفريقين المتنافسين رغم اعتراض الفريق الآخر على صحة الهدف.

ففي مباراة في دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم بهولندا سجَّل حكم اللقاء موريس بارهويس هدفًا في مرمى فريق هاركيماسي بويز في اللقاء الذي جمعه مع نظيره وضيفه فريق هويك.

وأظهر فيديو، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن لاعبًا من فريق هويك سدد الكرة بقوة من زاوية ضيقة صوب مرمى الفريق الخصم، لكنه لم ينجح في هز الشباك؛ لأن القائم تصدى للكرة؛ لتعود وترتد من ساق الحكم إلى داخل المرمى في الدقيقة الـ66 من المباراة؛ ليطلق الحكم صفارته معلنًا صحة الهدف وسط ذهول لاعبي فريق هاركيماسي بويز، ولاسيما أن الهدف جعل فريق هويك يقلص الفارق إلى 2 - 3.

لكن هذا الهدف لم يكن حاسمًا في المباراة؛ لأن الفريق المضيف استطاع تسجيل هدف رابع؛ لينتهي اللقاء بفوزه بأربعة أهداف مقابل اثنين على الرغم من الهدف المثير للجدل والضحك.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
01:10 AM
اخر تعديل
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
02:42 AM

بالفيديو.. حكم في الدوري الهولندي يسجِّل هدفًا ويحتسبه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
7,031

شهدت الملاعب الهولندية واحدة من أغرب طرائف كرة القدم، تمثلت باحتساب حكم إحدى المباريات هدفًا، سجّله بقدمه في مرمى أحد الفريقين المتنافسين رغم اعتراض الفريق الآخر على صحة الهدف.

ففي مباراة في دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم بهولندا سجَّل حكم اللقاء موريس بارهويس هدفًا في مرمى فريق هاركيماسي بويز في اللقاء الذي جمعه مع نظيره وضيفه فريق هويك.

وأظهر فيديو، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن لاعبًا من فريق هويك سدد الكرة بقوة من زاوية ضيقة صوب مرمى الفريق الخصم، لكنه لم ينجح في هز الشباك؛ لأن القائم تصدى للكرة؛ لتعود وترتد من ساق الحكم إلى داخل المرمى في الدقيقة الـ66 من المباراة؛ ليطلق الحكم صفارته معلنًا صحة الهدف وسط ذهول لاعبي فريق هاركيماسي بويز، ولاسيما أن الهدف جعل فريق هويك يقلص الفارق إلى 2 - 3.

لكن هذا الهدف لم يكن حاسمًا في المباراة؛ لأن الفريق المضيف استطاع تسجيل هدف رابع؛ لينتهي اللقاء بفوزه بأربعة أهداف مقابل اثنين على الرغم من الهدف المثير للجدل والضحك.

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