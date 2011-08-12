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التقطتها "سبق" وتأسر القلوب.. قوس قزح يعانق سماء منى.. شفق أحمر وسكينة

منظر خيالي ظهر مع ساعات الفجر الأولى لأول أيام التشريق

تصويرـ عبد الرحمن الفيفي: زيّنت ألوان قوس قزح، سماء مشعر منى مع ساعات الفجر الأولى لأول أيام التشريق، في صورة التقطتها عدسة "سبق"، وعكست ألوان الطيف السبعة لترسم منظرًا جماليًّا يأسر القلوب ويفوق الخيال وهي مخترقة غيوم الفجر ومختلطة بشفقها الأحمر، أنتجت لقطة روحانية تظهر الهدوء والسكينة والطمأنينة في سماء مشعر منى.

وقَوْسُ قُزح يسمى كذلك قوس المطر أو قوس الألوان، وهو ظاهرة طبيعية فيزيائية ناتجة عن انكسار وتحلل ضوء الشمس خلال قطرة ماء المطر، يظهر قوس المطر بعد سقوط المطر أو خلال سقوط المطر والشمس مشرقة، تكون الألوان في القوس: اللون الأحمر من الخارج، ويتدرج إلى البرتقالي، فالأصفر، فالأخضر، فالأزرق، فأزرق غامق "نيلي"، فبنفسجي من الداخل.

ويقضي الحجاج أول أيام التشريق في مشعر منى حيث يرجمون الجمار الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى.

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التقطتها "سبق" وتأسر القلوب.. قوس قزح يعانق سماء منى.. شفق أحمر وسكينة
سبق

تصويرـ عبد الرحمن الفيفي: زيّنت ألوان قوس قزح، سماء مشعر منى مع ساعات الفجر الأولى لأول أيام التشريق، في صورة التقطتها عدسة "سبق"، وعكست ألوان الطيف السبعة لترسم منظرًا جماليًّا يأسر القلوب ويفوق الخيال وهي مخترقة غيوم الفجر ومختلطة بشفقها الأحمر، أنتجت لقطة روحانية تظهر الهدوء والسكينة والطمأنينة في سماء مشعر منى.

وقَوْسُ قُزح يسمى كذلك قوس المطر أو قوس الألوان، وهو ظاهرة طبيعية فيزيائية ناتجة عن انكسار وتحلل ضوء الشمس خلال قطرة ماء المطر، يظهر قوس المطر بعد سقوط المطر أو خلال سقوط المطر والشمس مشرقة، تكون الألوان في القوس: اللون الأحمر من الخارج، ويتدرج إلى البرتقالي، فالأصفر، فالأخضر، فالأزرق، فأزرق غامق "نيلي"، فبنفسجي من الداخل.

ويقضي الحجاج أول أيام التشريق في مشعر منى حيث يرجمون الجمار الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
10:46 AM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
11:43 AM

التقطتها "سبق" وتأسر القلوب.. قوس قزح يعانق سماء منى.. شفق أحمر وسكينة

منظر خيالي ظهر مع ساعات الفجر الأولى لأول أيام التشريق

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غزوان الحسن - بعثة المشاعر المقدّسة
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تصويرـ عبد الرحمن الفيفي: زيّنت ألوان قوس قزح، سماء مشعر منى مع ساعات الفجر الأولى لأول أيام التشريق، في صورة التقطتها عدسة "سبق"، وعكست ألوان الطيف السبعة لترسم منظرًا جماليًّا يأسر القلوب ويفوق الخيال وهي مخترقة غيوم الفجر ومختلطة بشفقها الأحمر، أنتجت لقطة روحانية تظهر الهدوء والسكينة والطمأنينة في سماء مشعر منى.

وقَوْسُ قُزح يسمى كذلك قوس المطر أو قوس الألوان، وهو ظاهرة طبيعية فيزيائية ناتجة عن انكسار وتحلل ضوء الشمس خلال قطرة ماء المطر، يظهر قوس المطر بعد سقوط المطر أو خلال سقوط المطر والشمس مشرقة، تكون الألوان في القوس: اللون الأحمر من الخارج، ويتدرج إلى البرتقالي، فالأصفر، فالأخضر، فالأزرق، فأزرق غامق "نيلي"، فبنفسجي من الداخل.

ويقضي الحجاج أول أيام التشريق في مشعر منى حيث يرجمون الجمار الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى.

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