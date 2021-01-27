خيبة المعلمين لم تلحقهم.. جامعة الإمام تعلن صرف العلاوة كاملة

الركبان: وفق إفادة المستشار والمشرف على الشؤون الإدارية والمالية

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض والتي تتبع وزارة التعليم بعد دمج وزارة التعليم بالتعليم العالي تحت مظلة واحدة عن صرف العلاوة السنوية واحتسابها بالكامل لجميع منسوبيها.



وقال المتحدث الرسمي بجامعة الإمام أحمد الركبان من خلال حسابه في "تويتر": تم إضافة العلاوة السنوية مع نزول الرواتب اليوم الأحد واحتسابها بالكامل منذ مطلع 1يناير 2019 وفق إفادة المستشار الإداري والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بالجامعة.

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يشار إلى أن المعلمين والمعلمات قد أصيبوا اليوم بخيبة أمل من جرّاء عدم إيداع العلاوة السنوية لهم بالكامل مع رواتبهم هذا الشهر، وعدم مساواتهم بموظفي الدولة باحتسابها بشكل كامل، وسط مطالبتهم بتوضيح التباين الذي حدث بينهم وبين موظفي القطاعات الأخرى.



وخرج المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي مؤكداً أن العلاوة السنوية التي صُرفت مع الراتب، عن 6 أيام فقط.



وقال عبر حسابه في "تويتر": "رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440هـ، واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019م، الذي يوافق 1440/4/25، وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب".



وكان أمر ملكي صدر في ١٨-٤-١٤٣٩ يقضي بمنح العلاوة السنوية لعام واحد ويُضاف لها بدل غلاء المعيشة لجميع الموظفين.