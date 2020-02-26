النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ارتفاع وفيات "كورونا" في إيطاليا إلى 12 حالة

عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 376 شخصاً

أعلن رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أنجيلو بوريلي، اليوم الأربعاء، أن رجلًا توفي في شمال البلاد بسبب فيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا إلى 12 حالة.

وأشار إلى أن عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 376 حالة، بارتفاع أكثر من 50 مقارنة مع اليوم السابق.

وقال "بوريلي" للصحفيين وفق "رويترز" إن المتوفى يبلغ من العمر 69 عاماً.

ولفت إلى أن كل الذين لقوا حتفهم حتى الآن؛ بسبب الفيروس مسنون ومعظمهم كانوا يعانون من مشكلات صحية.

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ارتفاع وفيات "كورونا" في إيطاليا إلى 12 حالة
سبق

أعلن رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أنجيلو بوريلي، اليوم الأربعاء، أن رجلًا توفي في شمال البلاد بسبب فيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا إلى 12 حالة.

وأشار إلى أن عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 376 حالة، بارتفاع أكثر من 50 مقارنة مع اليوم السابق.

وقال "بوريلي" للصحفيين وفق "رويترز" إن المتوفى يبلغ من العمر 69 عاماً.

ولفت إلى أن كل الذين لقوا حتفهم حتى الآن؛ بسبب الفيروس مسنون ومعظمهم كانوا يعانون من مشكلات صحية.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
03:25 PM

ارتفاع وفيات "كورونا" في إيطاليا إلى 12 حالة

عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 376 شخصاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
942

أعلن رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أنجيلو بوريلي، اليوم الأربعاء، أن رجلًا توفي في شمال البلاد بسبب فيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا إلى 12 حالة.

وأشار إلى أن عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 376 حالة، بارتفاع أكثر من 50 مقارنة مع اليوم السابق.

وقال "بوريلي" للصحفيين وفق "رويترز" إن المتوفى يبلغ من العمر 69 عاماً.

ولفت إلى أن كل الذين لقوا حتفهم حتى الآن؛ بسبب الفيروس مسنون ومعظمهم كانوا يعانون من مشكلات صحية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,830
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,323
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,680
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,962

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة