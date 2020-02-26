ارتفاع وفيات "كورونا" في إيطاليا إلى 12 حالة

عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 376 شخصاً

أعلن رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أنجيلو بوريلي، اليوم الأربعاء، أن رجلًا توفي في شمال البلاد بسبب فيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا إلى 12 حالة.

وأشار إلى أن عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 376 حالة، بارتفاع أكثر من 50 مقارنة مع اليوم السابق.

وقال "بوريلي" للصحفيين وفق "رويترز" إن المتوفى يبلغ من العمر 69 عاماً.

ولفت إلى أن كل الذين لقوا حتفهم حتى الآن؛ بسبب الفيروس مسنون ومعظمهم كانوا يعانون من مشكلات صحية.