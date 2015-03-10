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وصول دفعة جديدة من المساعدات السعودية المقدمة إلى مدينة "ووهان" الصينية

قدّمها "إغاثي الملك سلمان" وتشمل 60 جهازًا للأشعة الصوتية و200 مضخة حقن

وصلت إلى مدينة ووهان الصينية أمس، دفعة جديدة من المساعدات السعودية المقدمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تشتمل على 60 جهازًا للأشعة الصوتية، و30 جهاز تنفس صناعي، و89 جهازًا لصدمات القلب، و200 مضخة حقن وريدية، و277 جهازًا لمراقبة المرضى، و500 مضحة محاليل وريدية، و3 أجهزة لغسيل الكلى.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد قام بتسليم دفعات سابقة الشهر الماضي، كما سيتم إرسال المزيد من الدفعات الإضافية في الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم مساعدات عاجلة لجمهورية الصين الشعبية، بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن المركز وقّع ستة عقود لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية متنوعة لمكافحة الوباء في جمهورية الصين الشعبية؛ تأكيدًا للدور الإنساني الريادي للمملكة في رفع المعاناة الإنسانية عن جميع الشعوب المتضررة والمحتاجة في أنحاء العالم.

مدينة ووهان الصينية المساعدات السعودية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وصول دفعة جديدة من المساعدات السعودية المقدمة إلى مدينة "ووهان" الصينية
سبق

وصلت إلى مدينة ووهان الصينية أمس، دفعة جديدة من المساعدات السعودية المقدمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تشتمل على 60 جهازًا للأشعة الصوتية، و30 جهاز تنفس صناعي، و89 جهازًا لصدمات القلب، و200 مضخة حقن وريدية، و277 جهازًا لمراقبة المرضى، و500 مضحة محاليل وريدية، و3 أجهزة لغسيل الكلى.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد قام بتسليم دفعات سابقة الشهر الماضي، كما سيتم إرسال المزيد من الدفعات الإضافية في الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم مساعدات عاجلة لجمهورية الصين الشعبية، بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن المركز وقّع ستة عقود لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية متنوعة لمكافحة الوباء في جمهورية الصين الشعبية؛ تأكيدًا للدور الإنساني الريادي للمملكة في رفع المعاناة الإنسانية عن جميع الشعوب المتضررة والمحتاجة في أنحاء العالم.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
01:50 PM

وصول دفعة جديدة من المساعدات السعودية المقدمة إلى مدينة "ووهان" الصينية

قدّمها "إغاثي الملك سلمان" وتشمل 60 جهازًا للأشعة الصوتية و200 مضخة حقن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصلت إلى مدينة ووهان الصينية أمس، دفعة جديدة من المساعدات السعودية المقدمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تشتمل على 60 جهازًا للأشعة الصوتية، و30 جهاز تنفس صناعي، و89 جهازًا لصدمات القلب، و200 مضخة حقن وريدية، و277 جهازًا لمراقبة المرضى، و500 مضحة محاليل وريدية، و3 أجهزة لغسيل الكلى.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد قام بتسليم دفعات سابقة الشهر الماضي، كما سيتم إرسال المزيد من الدفعات الإضافية في الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم مساعدات عاجلة لجمهورية الصين الشعبية، بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن المركز وقّع ستة عقود لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية متنوعة لمكافحة الوباء في جمهورية الصين الشعبية؛ تأكيدًا للدور الإنساني الريادي للمملكة في رفع المعاناة الإنسانية عن جميع الشعوب المتضررة والمحتاجة في أنحاء العالم.

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