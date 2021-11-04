وأضافت الهيئة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بـ"تويتر": أن عينة فحص PCR يجب أن تكون خلال 72 ساعة قبل المغادرة للمملكة، وصادرة من المراكز المعتمدة في الدول القادمين منها.

جدّدت هيئة الطيران المدني تذكير المسافرين غير المواطنين القادمين إلى المملكة بالالتزام بتقديم فحص (PCR) قبل الصعود للطائرة المغادرة إلى المملكة العربية السعودية.

مجدداً.. "الطيران المدني" يُذكّر القادمين للمملكة بشهادة PCR قبل صعود الطائرة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-04 جدّدت هيئة الطيران المدني تذكير المسافرين غير المواطنين القادمين إلى المملكة بالالتزام بتقديم فحص (PCR) قبل الصعود للطائرة المغادرة إلى المملكة العربية السعودية. وأضافت الهيئة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بـ"تويتر": أن عينة فحص PCR يجب أن تكون خلال 72 ساعة قبل المغادرة للمملكة، وصادرة من المراكز المعتمدة في الدول القادمين منها.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443 02:02 PM

مجدداً.. "الطيران المدني" يُذكّر القادمين للمملكة بشهادة PCR قبل صعود الطائرة غير المواطنين ويجب أن تكون خلال 72 ساعة وصادرة من المراكز المعتمدة





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جدّدت هيئة الطيران المدني تذكير المسافرين غير المواطنين القادمين إلى المملكة بالالتزام بتقديم فحص (PCR) قبل الصعود للطائرة المغادرة إلى المملكة العربية السعودية.

وأضافت الهيئة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بـ"تويتر": أن عينة فحص PCR يجب أن تكون خلال 72 ساعة قبل المغادرة للمملكة، وصادرة من المراكز المعتمدة في الدول القادمين منها.