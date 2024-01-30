60 إعلاميًّا سعوديًّا يشاركون في تجربة التعرف على "الجولف"

قبيل انطلاق فعاليات البطولة السعودية الدولية لمحترفي اللعبة

استبدل ممثلو وسائل الإعلام في السعودية أجهزتهم المحمولة وتقاريرهم الإعلامية بالذهاب إلى نادي الجولف رويال غرينز للمشاركة بتجربة حصرية "للتعرف على رياضة الجولف" في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية؛ وذلك استعدادًا لانطلاق فعاليات الدورة الافتتاحية للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف، البطولة الأولى على الإطلاق للجولة الأوروبية للجولف التي تقام على ملاعب السعودية، وتبدأ فعالياتها يوم الخميس الموافق 31 يناير لمدة أربعة أيام.

واجتمع ما يزيد على 60 إعلاميًّا من ممثلي وسائل الإعلام السعودية، بما في ذلك وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك للاستماع إلى ماجد سرور، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف، في حديثه حول سُبل تطوير رياضة الجولف، ورؤية الاتحاد لمستقبل اللعبة في السعودية.

ومارس أغلب الإعلاميين الحاضرين رياضة الجولف للمرة الأولى، وقاموا بتجربة أول ضربة جولف خاصة بهم تحت إشراف مدربي نادي رويال غرينز المحترفين، والكابتن عثمان الملا، الذي يعد أول لاعب جولف محترف في السعودية، وقدموا درسًا للمجموعة الإعلامية حول طريقة اللعب، وأفضل السبل لإغناء تجربتهم كمتفرجين.

وبهذا الصدد قال عثمان الملا: منحتني السعودية الكثير؛ لذلك يسعدني أن أتمكن من رد الجميل عبر تقديم تدريبات في لعبة الجولف التي تشكل الشغف الأكبر بالنسبة لي. كما يعد حضور وسائل الإعلام والاهتمام الذي أبدوه برياضة الجولف أمرًا مشجعًا، يدعو للسرور. لقد كانت تجربة مميزة مفعمة بالتسلية، ونأمل أن تجسد خطوة بارزة على مسيرة تطوير هذه الرياضة في المملكة العربية السعودية.

ويمكن للجمهور الراغبين في حضور الدورة الافتتاحية للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف الاستمتاع بتجارب رياضة الجولف، والمشاركة في دورات تدريبية في "القرية الترفيهية"، وذلك تحت إشراف مدربين معتمدين من الاتحاد السعودي للجولف ومحترفي الجولف من نادي الجولف رويال غرينز.

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ويعد "الاتحاد السعودي للجولف" الجهة الحكومية المنظمة لرياضة الجولف في المملكة العربية السعودية، وهو يضطلع بمهمة تطوير اللعبة، والارتقاء باللاعبين السعوديين، ودعمهم للوصول إلى البطولات العالمية المرموقة.

ويحظى "الاتحاد السعودي للجولف"، الذي يتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرًّا له، بالعضوية الكاملة في "مجلس اتحادات الجولف الوطنية" (CONGU)، كما يلتزم بتطوير لعبة الجولف لخدمة جميع المواطنين والمقيمين في السعودية.

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

تعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC) أكبر مدينة جديدة ممولة من القطاع الخاص في العالم. تقع المدينة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، وتغطي مساحة 181 كم مربعًا، أي تقريبًا بحجم مدينة واشنطن، العاصمة الأمريكية.

وتضم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ميناء الملك عبد الله، ومناطق الأحياء الساحلية، ومنطقة قطار الحرمين السريع والوادي الصناعي.

وتجري أعمال تشييد وتطوير المدينة حاليًا من قِبل "إعمار المدينة الاقتصادية"، وهي شركة مساهمة عامة سعودية، تأسست عام 2006.

نادي الجولف "رويال غرينز"

يعد نادي الجولف "رويال غرينز" أحد أندية الدرجة الأولى الحصرية في رياضة الجولف، ويقع مقره في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية. ويمتلك النادي ملعب جولف مذهلاً ومخصصًا للبطولات، يضم 18 حفرة، ومن تصميم شركة يوروبيان غولف ديزاين، وهو يقدم تجارب جولف لا مثيل لها. ويتمتع النادي بموقع متميز، وإطلالة ساحرة على شاطئ البحر الأحمر، ويوفر لأعضائه منطقة حصرية، تضم أماكن مخصصة لتناول الطعام، وردهة فسيحة، وغرفة خاصة لتدخين السيجار، ومكتبة للمطالعة، ومركزًا لإدارة الأعمال، وغيرها من المرافق الفاخرة الأخرى.

ومن المرجح أن يصبح رويال غرينز واحدًا من أفضل النوادي الرياضية والوجهات الترفيهية في المنطقة؛ وذلك بفضل ما يحتضنه من مرافق رياضية فائقة التطور، وأكاديمية للجولف، ومركز السبا، ومجموعة واسعة من المطاعم والأماكن الترفيهية.

نبذة عن الجولة الأوروبية

تحتفي "الجولة الأوروبية" بنخبة من لاعبي الجولف المحترفين من مختلف أنحاء العالم. وفي عام 2018 ستضم قائمة "الجولة الأوروبية" 47 بطولة على الأقل، تقام في 30 بلدًا حول العالم، بما في ذلك 8 بطولات ضمن سلسلة رولكس التي تندرج جميعها ضمن إطار منافسات "السباق إلى دبي".

وتشكل بطولة "السباق إلى دبي"، التي تحتفي بالحضور العالمي لـ "الجولة الأوروبية" ودبي، مسابقة تستمر موسمًا كاملاً لتحديد الفائز بـ"الجولة الأوربية"، التي أحرزها البريطاني تومي فليتوود للمرة الأولى في عام 2017، وحازها روري ماكلروي 3 مرات منذ عام 2009، وفاز بها هنريك ستينسون مرتين، وسبق لكل من لي ويستوود ومارتن كايمر ولوك دونالد إحرازها مرة واحدة خلال مسيرتهم المهنية.

وشهدت "الجولة الأوروبية" منذ تأسيسها في عام 1972 احتفال 26 عضوًا بإحراز 53 بطولة كبرى، كما وصل عشرة لاعبين من أعضائها إلى صدارة التصنيف العالمي محتفين بطابعها المتنوع؛ إذ نجح اللاعبون الذين ينحدرون من 36 دولة مختلفة بإحرازها.

وعلاوة على ذلك، تتولى "الجولة الأوروبية" إدارة "جولة التحدي" التي تتضمن 27 بطولة في 21 بلدًا في عام 2017، إلى جانب بطولة ستاي شور التي تكونت من 16 بطولة، أُقيمت في عام 2017 ضمن 12 بلدًا مختلفًا.

وتتولى "الجولة الأوروبية" أيضًا إدارة بطولة كأس رايدر الأوروبية، إلى جانب "رابطة لاعبي الجولف المحترفين الأمريكية"، التي تدير بدورها بطولة كأس رايدر، أبرز بطولات الجولف العالمية.

ومن المقرر إقامة الدورة الـ42 من مسابقة الجولف بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في "ملعب الجولف الوطني" في باريس خلال الفترة بين 28-30 سبتمبر 2018.

وتقوم "الجولة الأوروبية" بتقديم تغطية حية لبطولاتها إلى أكثر من 490 مليون منزل فيما يزيد على 150 دولة أسبوعيًّا، وتوفر أكثر من 2200 ساعة بث حول العالم لكل واحدة من بطولاتها. كما تحظى الجولة بدعم مجموعة واسعة من العلامات التجارية الرائدة، بما في ذلك "رولكس" و"بي إم دبليو"، و"طيران الإمارات" و"تيتليست".