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الليرة التركية تهبط بأكثر من 2% مقابل الدولار الأمريكي

خلال تعاملات اليوم مع استمرار مكاسب العملة الأمريكية

تراجعت الليرة التركية بأكثر من 2%، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع استمرار مكاسب العملة الأمريكية، وسط آمال في مزيدٍ من التحفيز للاقتصاد الأمريكي.

ووفق "روسيا اليوم" سجّلت العملة التركية 7.47 ليرة مقابل الدولار، بحلول الساعة 06:02 بتوقيت غرينتش، مقارنة بمستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 7.3550 ليرة للدولار.

وفي وقت سابق من التعاملات، كانت قد انخفضت العملة التركية بنحو 2.2% إلى 7.52 ليرة مقابل الدولار.

الليرة التركية الاقتصاد الأمريكي

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الليرة التركية تهبط بأكثر من 2% مقابل الدولار الأمريكي
سبق

تراجعت الليرة التركية بأكثر من 2%، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع استمرار مكاسب العملة الأمريكية، وسط آمال في مزيدٍ من التحفيز للاقتصاد الأمريكي.

ووفق "روسيا اليوم" سجّلت العملة التركية 7.47 ليرة مقابل الدولار، بحلول الساعة 06:02 بتوقيت غرينتش، مقارنة بمستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 7.3550 ليرة للدولار.

وفي وقت سابق من التعاملات، كانت قد انخفضت العملة التركية بنحو 2.2% إلى 7.52 ليرة مقابل الدولار.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
10:29 AM

الليرة التركية تهبط بأكثر من 2% مقابل الدولار الأمريكي

خلال تعاملات اليوم مع استمرار مكاسب العملة الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت الليرة التركية بأكثر من 2%، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع استمرار مكاسب العملة الأمريكية، وسط آمال في مزيدٍ من التحفيز للاقتصاد الأمريكي.

ووفق "روسيا اليوم" سجّلت العملة التركية 7.47 ليرة مقابل الدولار، بحلول الساعة 06:02 بتوقيت غرينتش، مقارنة بمستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 7.3550 ليرة للدولار.

وفي وقت سابق من التعاملات، كانت قد انخفضت العملة التركية بنحو 2.2% إلى 7.52 ليرة مقابل الدولار.

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