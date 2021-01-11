الليرة التركية تهبط بأكثر من 2% مقابل الدولار الأمريكي
خلال تعاملات اليوم مع استمرار مكاسب العملة الأمريكية
تراجعت الليرة التركية بأكثر من 2%، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع استمرار مكاسب العملة الأمريكية، وسط آمال في مزيدٍ من التحفيز للاقتصاد الأمريكي.
ووفق "روسيا اليوم" سجّلت العملة التركية 7.47 ليرة مقابل الدولار، بحلول الساعة 06:02 بتوقيت غرينتش، مقارنة بمستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 7.3550 ليرة للدولار.
وفي وقت سابق من التعاملات، كانت قد انخفضت العملة التركية بنحو 2.2% إلى 7.52 ليرة مقابل الدولار.
الليرة التركية
الاقتصاد الأمريكي
الليرة التركية تهبط بأكثر من 2% مقابل الدولار الأمريكي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-11
تراجعت الليرة التركية بأكثر من 2%، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع استمرار مكاسب العملة الأمريكية، وسط آمال في مزيدٍ من التحفيز للاقتصاد الأمريكي.
ووفق "روسيا اليوم" سجّلت العملة التركية 7.47 ليرة مقابل الدولار، بحلول الساعة 06:02 بتوقيت غرينتش، مقارنة بمستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 7.3550 ليرة للدولار.
وفي وقت سابق من التعاملات، كانت قد انخفضت العملة التركية بنحو 2.2% إلى 7.52 ليرة مقابل الدولار.
11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
10:29 AM
الليرة التركية تهبط بأكثر من 2% مقابل الدولار الأمريكي
خلال تعاملات اليوم مع استمرار مكاسب العملة الأمريكية
تراجعت الليرة التركية بأكثر من 2%، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع استمرار مكاسب العملة الأمريكية، وسط آمال في مزيدٍ من التحفيز للاقتصاد الأمريكي.
ووفق "روسيا اليوم" سجّلت العملة التركية 7.47 ليرة مقابل الدولار، بحلول الساعة 06:02 بتوقيت غرينتش، مقارنة بمستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 7.3550 ليرة للدولار.
وفي وقت سابق من التعاملات، كانت قد انخفضت العملة التركية بنحو 2.2% إلى 7.52 ليرة مقابل الدولار.