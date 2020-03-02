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بالفيديو.. شاهد ما فعلته العاصفة خورخي بالشاحنة

كانت القوة الكاملة لها في منطقة غالواي بأيرلندا

تسببت العاصفة خورخي، التي تجتاح أيرلندا وبريطانيا حاليًا، في حدوث فوضى في جميع أنحاء الدولتين، مع وجود العديد من التحذيرات المتعلقة بالطقس؛ بسبب الأمطار والرياح والثلوج، إلى جانب الرياح القوية جدًّا.

ووجّهت الجهات المعنية في كل من بريطانيا وأيرلندا، تحذيرات للسائقين من القيام برحلات غير ضرورية لها، بعد أن تَسَبّبت الرياح الشديدة، التي ضربت أيرلندا في قلب شاحنة على جانبها.

ويبدو أن منطقة غالواي في أيرلندا، تتعرض بقوة للعاصفة خورخي؛ بحسب ما ذكرته صحيفة "آيريش ميرور".

وتُظهر لقطات فيديو، التقطتها كاميرا لوحة القيادة لسيارة، لحظةً دراماتيكية مثيرة عندما عصفت الرياح بشاحنة وقلَبتها على جانب الطريق.

ولحُسن الحظ لم يُصَب السائق بأي أذى، كما لم يقع أي حادث مروري جراء ذلك. ووفقًا للأرصاد الجوية؛ فقد بلغت قوة الرياح 133 كيلومترًا في الساعة.

يشار إلى أن العاصفة خورخي تَسببت في حدوث فوضى في جميع أنحاء أيرلندا، مع توقع رياح قوية، بالإضافة إلى هطول الأمطار والثلوج؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وكانت المقاطعات الساحلية في غربي البلاد هي الأشد تضررًا من العاصفة؛ حيث يتم حث سائقي السيارات على الحذر من الحطام والصخور المتساقطة على الطرق، التي تجرفها الرياح والأمطار.

العاصفة خورخي

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بالفيديو.. شاهد ما فعلته العاصفة خورخي بالشاحنة
سبق

تسببت العاصفة خورخي، التي تجتاح أيرلندا وبريطانيا حاليًا، في حدوث فوضى في جميع أنحاء الدولتين، مع وجود العديد من التحذيرات المتعلقة بالطقس؛ بسبب الأمطار والرياح والثلوج، إلى جانب الرياح القوية جدًّا.

ووجّهت الجهات المعنية في كل من بريطانيا وأيرلندا، تحذيرات للسائقين من القيام برحلات غير ضرورية لها، بعد أن تَسَبّبت الرياح الشديدة، التي ضربت أيرلندا في قلب شاحنة على جانبها.

ويبدو أن منطقة غالواي في أيرلندا، تتعرض بقوة للعاصفة خورخي؛ بحسب ما ذكرته صحيفة "آيريش ميرور".

وتُظهر لقطات فيديو، التقطتها كاميرا لوحة القيادة لسيارة، لحظةً دراماتيكية مثيرة عندما عصفت الرياح بشاحنة وقلَبتها على جانب الطريق.

ولحُسن الحظ لم يُصَب السائق بأي أذى، كما لم يقع أي حادث مروري جراء ذلك. ووفقًا للأرصاد الجوية؛ فقد بلغت قوة الرياح 133 كيلومترًا في الساعة.

يشار إلى أن العاصفة خورخي تَسببت في حدوث فوضى في جميع أنحاء أيرلندا، مع توقع رياح قوية، بالإضافة إلى هطول الأمطار والثلوج؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وكانت المقاطعات الساحلية في غربي البلاد هي الأشد تضررًا من العاصفة؛ حيث يتم حث سائقي السيارات على الحذر من الحطام والصخور المتساقطة على الطرق، التي تجرفها الرياح والأمطار.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
08:55 AM

بالفيديو.. شاهد ما فعلته العاصفة خورخي بالشاحنة

كانت القوة الكاملة لها في منطقة غالواي بأيرلندا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسببت العاصفة خورخي، التي تجتاح أيرلندا وبريطانيا حاليًا، في حدوث فوضى في جميع أنحاء الدولتين، مع وجود العديد من التحذيرات المتعلقة بالطقس؛ بسبب الأمطار والرياح والثلوج، إلى جانب الرياح القوية جدًّا.

ووجّهت الجهات المعنية في كل من بريطانيا وأيرلندا، تحذيرات للسائقين من القيام برحلات غير ضرورية لها، بعد أن تَسَبّبت الرياح الشديدة، التي ضربت أيرلندا في قلب شاحنة على جانبها.

ويبدو أن منطقة غالواي في أيرلندا، تتعرض بقوة للعاصفة خورخي؛ بحسب ما ذكرته صحيفة "آيريش ميرور".

وتُظهر لقطات فيديو، التقطتها كاميرا لوحة القيادة لسيارة، لحظةً دراماتيكية مثيرة عندما عصفت الرياح بشاحنة وقلَبتها على جانب الطريق.

ولحُسن الحظ لم يُصَب السائق بأي أذى، كما لم يقع أي حادث مروري جراء ذلك. ووفقًا للأرصاد الجوية؛ فقد بلغت قوة الرياح 133 كيلومترًا في الساعة.

يشار إلى أن العاصفة خورخي تَسببت في حدوث فوضى في جميع أنحاء أيرلندا، مع توقع رياح قوية، بالإضافة إلى هطول الأمطار والثلوج؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وكانت المقاطعات الساحلية في غربي البلاد هي الأشد تضررًا من العاصفة؛ حيث يتم حث سائقي السيارات على الحذر من الحطام والصخور المتساقطة على الطرق، التي تجرفها الرياح والأمطار.

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