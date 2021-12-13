النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تزحف وتستمر وتقوى.. "المسند": 3 مناطق في مرمى أول أيام "المطرية"

قال: حالة تبدأ فعلياً الأربعاء.. "رياح على مكة والمدينة قد تثير بعض الغبار"

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، استقراراً جوياً عاماً، تعقبه ـ بإذن الله تعالى ـ حالة مطرية بدايتها الفعلية يوم الأربعاء، وتؤثر في اليوم الأول على أجزاءٍ من #المدينة #تبوك #حائل، ثم تزحف شرقاً وتستمر لعدة أيام، وهي حالة ضعيفة إلى متوسطة القوة.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح السطحية نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي #مكة و #المدينة، قد تثير بعض #الغبار، خاصة في المواقع المفتوحة".

وتابع: "الليلة وغداً قد تُرى زخات من الشهب المسماة التوأميات شهب برج الجوزاء (جيمينيدس) بمعدل 60 شهاباً في الساعة كحد أقصى، وهي من مخلفات مذنب فايتون، ويمكن العثور على نقطة الإشعاع للشهب في كوكبة Geminids عقب منتصف الليل.. هذا والله أعلم".

وأردف: "في #الرياض غاية طول الليل 13:23 وقصر النهار 10:37 ويستمر طول الليل القياسي إلى 28 ديسمبر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تزحف وتستمر وتقوى.. "المسند": 3 مناطق في مرمى أول أيام "المطرية"
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، استقراراً جوياً عاماً، تعقبه ـ بإذن الله تعالى ـ حالة مطرية بدايتها الفعلية يوم الأربعاء، وتؤثر في اليوم الأول على أجزاءٍ من #المدينة #تبوك #حائل، ثم تزحف شرقاً وتستمر لعدة أيام، وهي حالة ضعيفة إلى متوسطة القوة.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح السطحية نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي #مكة و #المدينة، قد تثير بعض #الغبار، خاصة في المواقع المفتوحة".

وتابع: "الليلة وغداً قد تُرى زخات من الشهب المسماة التوأميات شهب برج الجوزاء (جيمينيدس) بمعدل 60 شهاباً في الساعة كحد أقصى، وهي من مخلفات مذنب فايتون، ويمكن العثور على نقطة الإشعاع للشهب في كوكبة Geminids عقب منتصف الليل.. هذا والله أعلم".

وأردف: "في #الرياض غاية طول الليل 13:23 وقصر النهار 10:37 ويستمر طول الليل القياسي إلى 28 ديسمبر".

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
08:31 AM

تزحف وتستمر وتقوى.. "المسند": 3 مناطق في مرمى أول أيام "المطرية"

قال: حالة تبدأ فعلياً الأربعاء.. "رياح على مكة والمدينة قد تثير بعض الغبار"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,119

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، استقراراً جوياً عاماً، تعقبه ـ بإذن الله تعالى ـ حالة مطرية بدايتها الفعلية يوم الأربعاء، وتؤثر في اليوم الأول على أجزاءٍ من #المدينة #تبوك #حائل، ثم تزحف شرقاً وتستمر لعدة أيام، وهي حالة ضعيفة إلى متوسطة القوة.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح السطحية نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي #مكة و #المدينة، قد تثير بعض #الغبار، خاصة في المواقع المفتوحة".

وتابع: "الليلة وغداً قد تُرى زخات من الشهب المسماة التوأميات شهب برج الجوزاء (جيمينيدس) بمعدل 60 شهاباً في الساعة كحد أقصى، وهي من مخلفات مذنب فايتون، ويمكن العثور على نقطة الإشعاع للشهب في كوكبة Geminids عقب منتصف الليل.. هذا والله أعلم".

وأردف: "في #الرياض غاية طول الليل 13:23 وقصر النهار 10:37 ويستمر طول الليل القياسي إلى 28 ديسمبر".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,472
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,694
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,452
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,394

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة