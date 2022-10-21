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توقعات ضعف الطلب تهبط بأسعار النفط

العقود الآجلة لبرنت 59.32 دولارًا للبرميل

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين، وسط استمرار المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية وتأثير ذلك على الطلب على النفط.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي عشرة سنتات أو 0.2% إلى 59.32 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:08 بتوقيت جرينتش.

ووفق "رويترز" هبطت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي تسعة سنتات أو0.2% إلى 53.69 دولارًا.

وتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى 6% على أساس سنوي خلال الربع الثالث؛ فيما يعد أضعف نمو منذ 27 عامًا ونصف العام وأقل من التوقعات بسبب تراجع إنتاج المصانع واستمرار التوترات التجارية؛ ومع ذلك فإن تحقيق إنتاج المصافي في الصين زيادة 9.4% على أساس سنوي خلال سبتمبر، يشير إلى أن الطلب على النفط من أكبر مستورد للنفط في العالم ما زال قويًّا.

أسعار النفط النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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توقعات ضعف الطلب تهبط بأسعار النفط
سبق

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين، وسط استمرار المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية وتأثير ذلك على الطلب على النفط.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي عشرة سنتات أو 0.2% إلى 59.32 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:08 بتوقيت جرينتش.

ووفق "رويترز" هبطت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي تسعة سنتات أو0.2% إلى 53.69 دولارًا.

وتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى 6% على أساس سنوي خلال الربع الثالث؛ فيما يعد أضعف نمو منذ 27 عامًا ونصف العام وأقل من التوقعات بسبب تراجع إنتاج المصانع واستمرار التوترات التجارية؛ ومع ذلك فإن تحقيق إنتاج المصافي في الصين زيادة 9.4% على أساس سنوي خلال سبتمبر، يشير إلى أن الطلب على النفط من أكبر مستورد للنفط في العالم ما زال قويًّا.

21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
09:03 AM

توقعات ضعف الطلب تهبط بأسعار النفط

العقود الآجلة لبرنت 59.32 دولارًا للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين، وسط استمرار المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية وتأثير ذلك على الطلب على النفط.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي عشرة سنتات أو 0.2% إلى 59.32 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:08 بتوقيت جرينتش.

ووفق "رويترز" هبطت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي تسعة سنتات أو0.2% إلى 53.69 دولارًا.

وتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى 6% على أساس سنوي خلال الربع الثالث؛ فيما يعد أضعف نمو منذ 27 عامًا ونصف العام وأقل من التوقعات بسبب تراجع إنتاج المصانع واستمرار التوترات التجارية؛ ومع ذلك فإن تحقيق إنتاج المصافي في الصين زيادة 9.4% على أساس سنوي خلال سبتمبر، يشير إلى أن الطلب على النفط من أكبر مستورد للنفط في العالم ما زال قويًّا.

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