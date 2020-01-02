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فيديو مخيف.. نهاية مأساوية لرجل على صخرة في مواجهة المحيط

مسؤولون: هذا الشريط لتذكير الآخرين

لم يتوقع هذا الرجل ما حدث له وهو يقف على صخرة بأحد شواطئ ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حين جاءت من خلفه موجة عاتية عالية، وضربته بقوة مخيفة فدفعته عدة أمتار للأمام، ثم سحبته إلى المحيط.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الخميس الماضي، على شاطئ بوني دون، في مدينة سانتا كروز.

وبثت سلطات ولاية كاليفورنيا أمس، الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة على الشاطئ؛ بهدف تحذير السكان من ارتياد الشواطئ عند اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج.

ويُظهر الشريط الرجل الذي لم يعلن عن اسمه وهو يقف على الصخرة، وفجأة جاءت موجة عالية، وشعر الرجل بالخوف، فبدأ يستعد للابتعاد عن المكان، لكن موجة بارتفاع طابقين ضربته بقوة وعنف، ورفعته عن الأرض كدمية، ثم ألقته على ظهره وسحبته ليسقط في مياه خليج مونتيري المضطربة.

وبسرعة تحركت قوة من حرس الشواطئ وإطفاء كاليفورنيا، وتمكنوا من إنقاذ الرجل من الغرق، بعد أن أصيب بجروح طفيفة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولي ولاية كاليفورنيا، أن الفيديو الذي مدته أقل من 10 ثوان، وأظهر كيف اقترب هذا الرجل من الموت، يجب أن يذكّر الآخرين بسرعة تحرك واقتراب الخطر الذي يمكن أن يواجههم عندما يتعلق الأمر بأمواج المحيط.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية قد أصدرت بيانًا حذرت فيه من ارتياد الشواطئ حتى يوم الخميس؛ بسبب اشتداد الرياح فوق المحيط الهادئ، وارتفاع الأمواج إلى ثمانية أمتار.

شواطئ كاليفورنيا موجة عاتية

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فيديو مخيف.. نهاية مأساوية لرجل على صخرة في مواجهة المحيط
سبق

لم يتوقع هذا الرجل ما حدث له وهو يقف على صخرة بأحد شواطئ ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حين جاءت من خلفه موجة عاتية عالية، وضربته بقوة مخيفة فدفعته عدة أمتار للأمام، ثم سحبته إلى المحيط.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الخميس الماضي، على شاطئ بوني دون، في مدينة سانتا كروز.

وبثت سلطات ولاية كاليفورنيا أمس، الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة على الشاطئ؛ بهدف تحذير السكان من ارتياد الشواطئ عند اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج.

ويُظهر الشريط الرجل الذي لم يعلن عن اسمه وهو يقف على الصخرة، وفجأة جاءت موجة عالية، وشعر الرجل بالخوف، فبدأ يستعد للابتعاد عن المكان، لكن موجة بارتفاع طابقين ضربته بقوة وعنف، ورفعته عن الأرض كدمية، ثم ألقته على ظهره وسحبته ليسقط في مياه خليج مونتيري المضطربة.

وبسرعة تحركت قوة من حرس الشواطئ وإطفاء كاليفورنيا، وتمكنوا من إنقاذ الرجل من الغرق، بعد أن أصيب بجروح طفيفة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولي ولاية كاليفورنيا، أن الفيديو الذي مدته أقل من 10 ثوان، وأظهر كيف اقترب هذا الرجل من الموت، يجب أن يذكّر الآخرين بسرعة تحرك واقتراب الخطر الذي يمكن أن يواجههم عندما يتعلق الأمر بأمواج المحيط.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية قد أصدرت بيانًا حذرت فيه من ارتياد الشواطئ حتى يوم الخميس؛ بسبب اشتداد الرياح فوق المحيط الهادئ، وارتفاع الأمواج إلى ثمانية أمتار.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
10:43 AM

فيديو مخيف.. نهاية مأساوية لرجل على صخرة في مواجهة المحيط

مسؤولون: هذا الشريط لتذكير الآخرين

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
30,695

لم يتوقع هذا الرجل ما حدث له وهو يقف على صخرة بأحد شواطئ ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حين جاءت من خلفه موجة عاتية عالية، وضربته بقوة مخيفة فدفعته عدة أمتار للأمام، ثم سحبته إلى المحيط.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الخميس الماضي، على شاطئ بوني دون، في مدينة سانتا كروز.

وبثت سلطات ولاية كاليفورنيا أمس، الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة على الشاطئ؛ بهدف تحذير السكان من ارتياد الشواطئ عند اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج.

ويُظهر الشريط الرجل الذي لم يعلن عن اسمه وهو يقف على الصخرة، وفجأة جاءت موجة عالية، وشعر الرجل بالخوف، فبدأ يستعد للابتعاد عن المكان، لكن موجة بارتفاع طابقين ضربته بقوة وعنف، ورفعته عن الأرض كدمية، ثم ألقته على ظهره وسحبته ليسقط في مياه خليج مونتيري المضطربة.

وبسرعة تحركت قوة من حرس الشواطئ وإطفاء كاليفورنيا، وتمكنوا من إنقاذ الرجل من الغرق، بعد أن أصيب بجروح طفيفة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولي ولاية كاليفورنيا، أن الفيديو الذي مدته أقل من 10 ثوان، وأظهر كيف اقترب هذا الرجل من الموت، يجب أن يذكّر الآخرين بسرعة تحرك واقتراب الخطر الذي يمكن أن يواجههم عندما يتعلق الأمر بأمواج المحيط.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية قد أصدرت بيانًا حذرت فيه من ارتياد الشواطئ حتى يوم الخميس؛ بسبب اشتداد الرياح فوق المحيط الهادئ، وارتفاع الأمواج إلى ثمانية أمتار.

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