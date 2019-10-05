"رازفان" يكافئ لاعبي الهلال بإجازة 4 أيام

قبل مواجهتي ضمك (دوريًا) والسد (آسيويًا)

منح المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال "رازفان" إجازة للاعبين لمدة 4 أيام، عقب تحقيق فوز ثمين على نظيرهم الاتفاق برباعية مقابل هدف في ختام الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، والحفاظ على صدارة الدوري بفارق 4 نقاط عن أقرب منافس لهم (الوحدة - 12 نقطة) وقبل مواجهتي ضمك (دوريًا) والسد القطري (آسيوياً)

الجدير بالذكر أن إجازة لاعبي الأزرق جاءت مع توقف الدوري، حيث يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهتي سنغافورة وفلسطين ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023 .