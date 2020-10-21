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بخدعة عبقرية.. امرأة توقف رجلاً عن إرسال الصور المخلة

كثيرون يفكرون باستخدام نفس الطريقة إذا تعرضوا لمضايقات

بخدعة عبقرية تمكنت امرأة بريطانية من تأديب رجل، وأرغمته على التوقف عن إرسال صور مخلة لها، وهو ما حظي بإشادات الكثيرين وجعلهم يفكرون باللجوء إلى نفس الطريقة، في المواقف المماثلة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن السيدة ألكسندرا كوري من مقاطعة نورث يوركشاير، تلقت بشكل غير متوقع صورة نصف عارية من رجل عبر برنامج لتبادل الرسائل.

وتضيف الصحيفة، بدلاً من الرد، تظاهرت "كوري" بأنها برنامج معد للردود الإلكترونية AUTOREPLY، وكتبت لصاحب الصور: "لقد اكتشفنا إرسال صور إباحية غير مرغوب فيها ذات طبيعة غير قانونية حسب الكود القانوني [code:36489-a]، ونفيدكم علماً بأنه تم إرسال العنوان الإلكتروني IP لجهازك إلى الشرطة من أجل التحقيق".

وأضافت الرسالة: إذا كنت تعتقد أنه تم إرسال رسالتك بطريق الخطأ، أجب بكلمة "توقفSTOP ".

وبدا أن طريقتها الفريدة نجحت، حيث أصيب الرجل بحالة من الذعر الفوري، وكتب مرتين بأحرف كبيرة "توقفSTOP "، ولم يرسل بعدها أي رسائل لـ"كوري".

وأضافت "كوري" كاشفةً أن خطتها قد نجحت؛ لأنها دخلت لاحقاً على صفحة الملف الشخصي للرجل، واكتشفت أنه حذف جميع الأدلة الخاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول "الديلي ميل": أشاد الكثيرون بفكرة "كوري" الإبداعية، فعلقت امرأة قائلة: "كنت أتمنى لو فكرت في هذه الفكرة الملهمة"، وقالت أخرى: "قمت بنسخ كل كلمة في ردّك، وسوف أستعملها إذا ضايقني أحدهم"، وقال ثالث: "فكرة عبقرية".

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بخدعة عبقرية.. امرأة توقف رجلاً عن إرسال الصور المخلة
سبق

بخدعة عبقرية تمكنت امرأة بريطانية من تأديب رجل، وأرغمته على التوقف عن إرسال صور مخلة لها، وهو ما حظي بإشادات الكثيرين وجعلهم يفكرون باللجوء إلى نفس الطريقة، في المواقف المماثلة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن السيدة ألكسندرا كوري من مقاطعة نورث يوركشاير، تلقت بشكل غير متوقع صورة نصف عارية من رجل عبر برنامج لتبادل الرسائل.

وتضيف الصحيفة، بدلاً من الرد، تظاهرت "كوري" بأنها برنامج معد للردود الإلكترونية AUTOREPLY، وكتبت لصاحب الصور: "لقد اكتشفنا إرسال صور إباحية غير مرغوب فيها ذات طبيعة غير قانونية حسب الكود القانوني [code:36489-a]، ونفيدكم علماً بأنه تم إرسال العنوان الإلكتروني IP لجهازك إلى الشرطة من أجل التحقيق".

وأضافت الرسالة: إذا كنت تعتقد أنه تم إرسال رسالتك بطريق الخطأ، أجب بكلمة "توقفSTOP ".

وبدا أن طريقتها الفريدة نجحت، حيث أصيب الرجل بحالة من الذعر الفوري، وكتب مرتين بأحرف كبيرة "توقفSTOP "، ولم يرسل بعدها أي رسائل لـ"كوري".

وأضافت "كوري" كاشفةً أن خطتها قد نجحت؛ لأنها دخلت لاحقاً على صفحة الملف الشخصي للرجل، واكتشفت أنه حذف جميع الأدلة الخاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول "الديلي ميل": أشاد الكثيرون بفكرة "كوري" الإبداعية، فعلقت امرأة قائلة: "كنت أتمنى لو فكرت في هذه الفكرة الملهمة"، وقالت أخرى: "قمت بنسخ كل كلمة في ردّك، وسوف أستعملها إذا ضايقني أحدهم"، وقال ثالث: "فكرة عبقرية".

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
02:47 PM

بخدعة عبقرية.. امرأة توقف رجلاً عن إرسال الصور المخلة

كثيرون يفكرون باستخدام نفس الطريقة إذا تعرضوا لمضايقات

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أيمن حسن - الرياض
5
7,492

بخدعة عبقرية تمكنت امرأة بريطانية من تأديب رجل، وأرغمته على التوقف عن إرسال صور مخلة لها، وهو ما حظي بإشادات الكثيرين وجعلهم يفكرون باللجوء إلى نفس الطريقة، في المواقف المماثلة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن السيدة ألكسندرا كوري من مقاطعة نورث يوركشاير، تلقت بشكل غير متوقع صورة نصف عارية من رجل عبر برنامج لتبادل الرسائل.

وتضيف الصحيفة، بدلاً من الرد، تظاهرت "كوري" بأنها برنامج معد للردود الإلكترونية AUTOREPLY، وكتبت لصاحب الصور: "لقد اكتشفنا إرسال صور إباحية غير مرغوب فيها ذات طبيعة غير قانونية حسب الكود القانوني [code:36489-a]، ونفيدكم علماً بأنه تم إرسال العنوان الإلكتروني IP لجهازك إلى الشرطة من أجل التحقيق".

وأضافت الرسالة: إذا كنت تعتقد أنه تم إرسال رسالتك بطريق الخطأ، أجب بكلمة "توقفSTOP ".

وبدا أن طريقتها الفريدة نجحت، حيث أصيب الرجل بحالة من الذعر الفوري، وكتب مرتين بأحرف كبيرة "توقفSTOP "، ولم يرسل بعدها أي رسائل لـ"كوري".

وأضافت "كوري" كاشفةً أن خطتها قد نجحت؛ لأنها دخلت لاحقاً على صفحة الملف الشخصي للرجل، واكتشفت أنه حذف جميع الأدلة الخاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول "الديلي ميل": أشاد الكثيرون بفكرة "كوري" الإبداعية، فعلقت امرأة قائلة: "كنت أتمنى لو فكرت في هذه الفكرة الملهمة"، وقالت أخرى: "قمت بنسخ كل كلمة في ردّك، وسوف أستعملها إذا ضايقني أحدهم"، وقال ثالث: "فكرة عبقرية".

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