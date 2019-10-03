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شرطة الباحة تتلقى بلاغًا عن العثور على شخص متوفَّى بإحدى حدائق قلوة

باشرت الحادث وستُصدر بيانًا توضيحيًّا حوله بعد استكمال الإجراءات

تباشر الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة تحقيقاتها في ورود بلاغ، يفيد بالعثور على شخص متوفَّى داخل إحدى الحدائق بمحافظة قلوة.

وأكدت شرطة منطقة الباحة أنها باشرت الحادث، وتقوم باستكمال الإجراءات، وستُصدر توضيحًا حول الحادث في أقرب وقت.

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شرطة الباحة تتلقى بلاغًا عن العثور على شخص متوفَّى بإحدى حدائق قلوة
سبق

تباشر الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة تحقيقاتها في ورود بلاغ، يفيد بالعثور على شخص متوفَّى داخل إحدى الحدائق بمحافظة قلوة.

وأكدت شرطة منطقة الباحة أنها باشرت الحادث، وتقوم باستكمال الإجراءات، وستُصدر توضيحًا حول الحادث في أقرب وقت.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
12:28 AM

شرطة الباحة تتلقى بلاغًا عن العثور على شخص متوفَّى بإحدى حدائق قلوة

باشرت الحادث وستُصدر بيانًا توضيحيًّا حوله بعد استكمال الإجراءات

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أحمد العبدالله - الباحة
2
2,502

تباشر الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة تحقيقاتها في ورود بلاغ، يفيد بالعثور على شخص متوفَّى داخل إحدى الحدائق بمحافظة قلوة.

وأكدت شرطة منطقة الباحة أنها باشرت الحادث، وتقوم باستكمال الإجراءات، وستُصدر توضيحًا حول الحادث في أقرب وقت.

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