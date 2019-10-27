كلية "اتصالات الرياض" تنظّم برنامجًا تعريفيًّا عن "التدريب التعاوني"

نظّمت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، برنامجًا تعريفيًّا خاصًّا بالتدريب التعاوني ولائحته الجديدة، على مسرح الكلية.

وأوضح رئيس قسم التدريب التعاوني بالكلية محمد الدايل، أن البرنامج استهدف المتدربين الذين سيلتحقون بالتدريب التعاوني للفصل التدريبي الثاني 1441هـ.

وبيّن "الدايل" أنه تم خلال اللقاء تقديمُ عرض عن التدريب التعاوني وأهميته، وما الواجبات المطلوبة من المتدربين، كذلك تم التعريف باللائحة الجديدة للتدريب التعاوني وأنماطه، بحضور 126 متدربًا.

من جانبه، أكد عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة أهمية هذه البرامج التي تهدف لتحقيق التوافق بين مخرجات الكلية واحتياجات سوق العمل، وتعميق فهم المتدرب للمادة العلمية، بربط المعلومات الأكاديمية النظرية التي يتلقاها المتدرب في الكلية مع تطبيقاتها العملية في بيئة الأعمال؛ مقدمًا شكره لإدارة التدريب التعاوني بالكلية على جهودها في تقديم هذا البرنامج.