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اليوم.. آخر مواعيد القبول ببرامج الدراسات العليا بـ"أم القرى"

الاختبارات تبدأ غدًا ومطابقة الوثائق بالعمادة الخميس المقبل

حددت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى، اليوم الثلاثاء، آخر مواعيد التسجيل في بوابة القبول لبرامج الدراسات العليا (دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالٍ)، لطلبة المِنَح الخارجية بالجامعة، بعد أن فتحت باب التقديم يوم أمس الأول لمدة يومين.

وقالت "الجامعة": إن شروط القبول إضافة إلى الشروط العامة للقبول المنصوص عليها في اللائحة الموحدة للدراسات العليا ولائحة المنح الدراسية لغير السعوديين؛ هي: أن يكون المتقدم من طلبة المِنَح الخارجية ممن على كفالة جامعة أم القرى، واجتياز اختبار القبول في القسم المختص، والذي سيكون يوم غد الأربعاء؛ داعيًا لمعرفة الوقت ومكان الاختبار من خلال مراجعة القسم المختص؛ لافتة إلى أن مطابقة الوثائق ستكون لدى عمادة الدراسات العليا يوم الخميس المقبل.

وعن البرامج المتاحة لهذا العام، قالت إنها تنقسم إلى "مدفوعة، وغير مدفوعة"، داعية لزيارة البوابة الإلكترونية للاطلاع على تلك البرامج ومعرفة شروط ومعايير القبول فيها، من خلال الرابط التالي: https://uqu.edu.sa/gs/73747

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اليوم.. آخر مواعيد القبول ببرامج الدراسات العليا بـ"أم القرى"
سبق

حددت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى، اليوم الثلاثاء، آخر مواعيد التسجيل في بوابة القبول لبرامج الدراسات العليا (دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالٍ)، لطلبة المِنَح الخارجية بالجامعة، بعد أن فتحت باب التقديم يوم أمس الأول لمدة يومين.

وقالت "الجامعة": إن شروط القبول إضافة إلى الشروط العامة للقبول المنصوص عليها في اللائحة الموحدة للدراسات العليا ولائحة المنح الدراسية لغير السعوديين؛ هي: أن يكون المتقدم من طلبة المِنَح الخارجية ممن على كفالة جامعة أم القرى، واجتياز اختبار القبول في القسم المختص، والذي سيكون يوم غد الأربعاء؛ داعيًا لمعرفة الوقت ومكان الاختبار من خلال مراجعة القسم المختص؛ لافتة إلى أن مطابقة الوثائق ستكون لدى عمادة الدراسات العليا يوم الخميس المقبل.

وعن البرامج المتاحة لهذا العام، قالت إنها تنقسم إلى "مدفوعة، وغير مدفوعة"، داعية لزيارة البوابة الإلكترونية للاطلاع على تلك البرامج ومعرفة شروط ومعايير القبول فيها، من خلال الرابط التالي: https://uqu.edu.sa/gs/73747

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
11:54 AM

اليوم.. آخر مواعيد القبول ببرامج الدراسات العليا بـ"أم القرى"

الاختبارات تبدأ غدًا ومطابقة الوثائق بالعمادة الخميس المقبل

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عمر السبيعي - مكة المكرمة
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حددت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى، اليوم الثلاثاء، آخر مواعيد التسجيل في بوابة القبول لبرامج الدراسات العليا (دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالٍ)، لطلبة المِنَح الخارجية بالجامعة، بعد أن فتحت باب التقديم يوم أمس الأول لمدة يومين.

وقالت "الجامعة": إن شروط القبول إضافة إلى الشروط العامة للقبول المنصوص عليها في اللائحة الموحدة للدراسات العليا ولائحة المنح الدراسية لغير السعوديين؛ هي: أن يكون المتقدم من طلبة المِنَح الخارجية ممن على كفالة جامعة أم القرى، واجتياز اختبار القبول في القسم المختص، والذي سيكون يوم غد الأربعاء؛ داعيًا لمعرفة الوقت ومكان الاختبار من خلال مراجعة القسم المختص؛ لافتة إلى أن مطابقة الوثائق ستكون لدى عمادة الدراسات العليا يوم الخميس المقبل.

وعن البرامج المتاحة لهذا العام، قالت إنها تنقسم إلى "مدفوعة، وغير مدفوعة"، داعية لزيارة البوابة الإلكترونية للاطلاع على تلك البرامج ومعرفة شروط ومعايير القبول فيها، من خلال الرابط التالي: https://uqu.edu.sa/gs/73747

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