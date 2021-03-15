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تفاعلا مع "سبق".. تأمين وإنهاء خطر "منحدر هجرة مكة"

تسوية للأرضية وتأهب لوضع حواجز والانتهاء اليوم أو غداً

شرعت الجهة ذات العلاقة في معالجة المنحدر الخطر في حي الهجرة؛ وذلك تفاعلاً مع "سبق" بعد تقريرها بعنوان (شاهد قبل الغفلة.. منحدر خطير يتربص بمرتاديه بـ "هجرة مكة").

ووثّقت "سبق"، صباح اليوم، وجود الجهة المعنية في الموقع وقيامها بتسوية الأرضية للمنحدر؛ استعداداً لوضع الحواجز الخرسانية بعد أن أحضرت معدة الصبّات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تأمين الموقع خلال اليوم أو غداً.

وكانت "سبق" قد تناولت، في تقريرها، خطورة الموقع، إذ خلا من علامات تحذيرية أو حواجز تمنع سقوط المركبات في أثناء وقوع حادث -لا قدر الله- وهو ما تجاوبت معه الجهة ذات العلاقة.

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تفاعلا مع "سبق".. تأمين وإنهاء خطر "منحدر هجرة مكة"
سبق

شرعت الجهة ذات العلاقة في معالجة المنحدر الخطر في حي الهجرة؛ وذلك تفاعلاً مع "سبق" بعد تقريرها بعنوان (شاهد قبل الغفلة.. منحدر خطير يتربص بمرتاديه بـ "هجرة مكة").

ووثّقت "سبق"، صباح اليوم، وجود الجهة المعنية في الموقع وقيامها بتسوية الأرضية للمنحدر؛ استعداداً لوضع الحواجز الخرسانية بعد أن أحضرت معدة الصبّات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تأمين الموقع خلال اليوم أو غداً.

وكانت "سبق" قد تناولت، في تقريرها، خطورة الموقع، إذ خلا من علامات تحذيرية أو حواجز تمنع سقوط المركبات في أثناء وقوع حادث -لا قدر الله- وهو ما تجاوبت معه الجهة ذات العلاقة.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
01:30 PM

تفاعلا مع "سبق".. تأمين وإنهاء خطر "منحدر هجرة مكة"

تسوية للأرضية وتأهب لوضع حواجز والانتهاء اليوم أو غداً

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
267

شرعت الجهة ذات العلاقة في معالجة المنحدر الخطر في حي الهجرة؛ وذلك تفاعلاً مع "سبق" بعد تقريرها بعنوان (شاهد قبل الغفلة.. منحدر خطير يتربص بمرتاديه بـ "هجرة مكة").

ووثّقت "سبق"، صباح اليوم، وجود الجهة المعنية في الموقع وقيامها بتسوية الأرضية للمنحدر؛ استعداداً لوضع الحواجز الخرسانية بعد أن أحضرت معدة الصبّات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تأمين الموقع خلال اليوم أو غداً.

وكانت "سبق" قد تناولت، في تقريرها، خطورة الموقع، إذ خلا من علامات تحذيرية أو حواجز تمنع سقوط المركبات في أثناء وقوع حادث -لا قدر الله- وهو ما تجاوبت معه الجهة ذات العلاقة.

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