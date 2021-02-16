وأضافت أن رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، عقد اجتماعاً مع قيادات أمنية وعسكرية، اطلع خلالها على الأوضاع الأمنية على الحدود مع إثيوبيا، وفقاً لقناة "الشرق".

وأوضحت المصادر أن الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية تشهد هدوءًا مع وجود حشود عسكرية للجيش الإثيوبي حالياً.

ذكرت مصادر عسكرية سودانية، أن الجيش السوداني رصد حشودًا عسكرية لقوات إريترية بمنطقة "أم حجر" على الحدود مع إثيوبيا وإريتريا.

السودان يرصد حشودًا عسكرية إريترية عند حدوده مع إثيوبيا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-16 ذكرت مصادر عسكرية سودانية، أن الجيش السوداني رصد حشودًا عسكرية لقوات إريترية بمنطقة "أم حجر" على الحدود مع إثيوبيا وإريتريا. وأوضحت المصادر أن الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية تشهد هدوءًا مع وجود حشود عسكرية للجيش الإثيوبي حالياً. وأضافت أن رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، عقد اجتماعاً مع قيادات أمنية وعسكرية، اطلع خلالها على الأوضاع الأمنية على الحدود مع إثيوبيا، وفقاً لقناة "الشرق".

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442 02:32 PM

السودان يرصد حشودًا عسكرية إريترية عند حدوده مع إثيوبيا "البرهان" يعقد اجتماعاً مع قيادات أمنية وعسكرية





A A A





0 مشاركة

ذكرت مصادر عسكرية سودانية، أن الجيش السوداني رصد حشودًا عسكرية لقوات إريترية بمنطقة "أم حجر" على الحدود مع إثيوبيا وإريتريا.

وأوضحت المصادر أن الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية تشهد هدوءًا مع وجود حشود عسكرية للجيش الإثيوبي حالياً.

وأضافت أن رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، عقد اجتماعاً مع قيادات أمنية وعسكرية، اطلع خلالها على الأوضاع الأمنية على الحدود مع إثيوبيا، وفقاً لقناة "الشرق".