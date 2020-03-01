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"سابتكو": إيرادات الشركة ستتأثر بإجراءات "كورونا" الاحترازية

قالت: نقوم بمتابعة المستجدات في هذا الشأن والإعلان عنها في حينه

قالت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، إن إيراداتها ستتأثر بأنشطة الحج والعمرة ونقل المصلين في مدينتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحركة المسافرين بشكل عام بالقرارات التي صدرت أخيراً من الجهات المختصة.

وأضافت الشركة، في بيان على موقع "تداول"، أن الإجراءات الاحترازية للحد من دخول فيروس كورونا والمتمثلة في الإيقاف المؤقت لتأشيرات العمرة والزيارة، وكذلك إيقاف دخول مواطني مجلس التعاون إلى مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة ستؤثر في الإيرادات.

وتوقعت الشركة أن تتأثر إيراداتها وأرباحها لعام 2020 .

الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"سابتكو": إيرادات الشركة ستتأثر بإجراءات "كورونا" الاحترازية
سبق

قالت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، إن إيراداتها ستتأثر بأنشطة الحج والعمرة ونقل المصلين في مدينتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحركة المسافرين بشكل عام بالقرارات التي صدرت أخيراً من الجهات المختصة.

وأضافت الشركة، في بيان على موقع "تداول"، أن الإجراءات الاحترازية للحد من دخول فيروس كورونا والمتمثلة في الإيقاف المؤقت لتأشيرات العمرة والزيارة، وكذلك إيقاف دخول مواطني مجلس التعاون إلى مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة ستؤثر في الإيرادات.

وتوقعت الشركة أن تتأثر إيراداتها وأرباحها لعام 2020 .

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
12:53 PM

"سابتكو": إيرادات الشركة ستتأثر بإجراءات "كورونا" الاحترازية

قالت: نقوم بمتابعة المستجدات في هذا الشأن والإعلان عنها في حينه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,169

قالت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، إن إيراداتها ستتأثر بأنشطة الحج والعمرة ونقل المصلين في مدينتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحركة المسافرين بشكل عام بالقرارات التي صدرت أخيراً من الجهات المختصة.

وأضافت الشركة، في بيان على موقع "تداول"، أن الإجراءات الاحترازية للحد من دخول فيروس كورونا والمتمثلة في الإيقاف المؤقت لتأشيرات العمرة والزيارة، وكذلك إيقاف دخول مواطني مجلس التعاون إلى مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة ستؤثر في الإيرادات.

وتوقعت الشركة أن تتأثر إيراداتها وأرباحها لعام 2020 .

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