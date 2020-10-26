364,382 مستفيدًا من خدمات مركز "تأكد" في المدينة المنورة

خصّصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا

قدّم مركز "تأكد" في المدينة المنورة خدماته لـ 364,382 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.

يذكر أن مراكز "تأكد" خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس "كورونا" من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

وتتواجد مراكز "تأكد" حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات.

وتبيّن هذه الفحوصات مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.