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"الصحة" تتيح للجميع الاطلاع على أبرز إجابات "كورونا"

عبر موقع إلكتروني يشتمل على عدد من النصائح التوعوية

أتاحت وزارة الصحة للجميع الاطلاع على أبرز الإجابات المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد-19" عبر الموقع الإلكتروني https://covid19awareness.sa/faqs.

ويتضمن الموقع عدداً من النصائح التوعوية والإرشادات الصحية حول كيفية التعامل مع الفيروس وطرق الوقاية، إلى جانب عدد من الموضوعات مثل تعريف كورونا المستجد وأعراضه وآلية التواصل مع مركز 937 وكيفية إجراء التقييم الذاتي وطرق الحماية من الإصابة ومنع الانتشار وغيرها من النصائح والإرشادات التوعوية.

ودعت "الصحة" إلى الاستفادة مما يقدمه الموقع الإلكتروني من معلومات موثقة عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

يأتي ذلك انطلاقاً من جهود الوزارة التوعوية وضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تتيح للجميع الاطلاع على أبرز إجابات "كورونا"
سبق

أتاحت وزارة الصحة للجميع الاطلاع على أبرز الإجابات المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد-19" عبر الموقع الإلكتروني https://covid19awareness.sa/faqs.

ويتضمن الموقع عدداً من النصائح التوعوية والإرشادات الصحية حول كيفية التعامل مع الفيروس وطرق الوقاية، إلى جانب عدد من الموضوعات مثل تعريف كورونا المستجد وأعراضه وآلية التواصل مع مركز 937 وكيفية إجراء التقييم الذاتي وطرق الحماية من الإصابة ومنع الانتشار وغيرها من النصائح والإرشادات التوعوية.

ودعت "الصحة" إلى الاستفادة مما يقدمه الموقع الإلكتروني من معلومات موثقة عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

يأتي ذلك انطلاقاً من جهود الوزارة التوعوية وضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
05:50 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
07:11 PM

"الصحة" تتيح للجميع الاطلاع على أبرز إجابات "كورونا"

عبر موقع إلكتروني يشتمل على عدد من النصائح التوعوية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,372

أتاحت وزارة الصحة للجميع الاطلاع على أبرز الإجابات المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد-19" عبر الموقع الإلكتروني https://covid19awareness.sa/faqs.

ويتضمن الموقع عدداً من النصائح التوعوية والإرشادات الصحية حول كيفية التعامل مع الفيروس وطرق الوقاية، إلى جانب عدد من الموضوعات مثل تعريف كورونا المستجد وأعراضه وآلية التواصل مع مركز 937 وكيفية إجراء التقييم الذاتي وطرق الحماية من الإصابة ومنع الانتشار وغيرها من النصائح والإرشادات التوعوية.

ودعت "الصحة" إلى الاستفادة مما يقدمه الموقع الإلكتروني من معلومات موثقة عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

يأتي ذلك انطلاقاً من جهود الوزارة التوعوية وضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

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