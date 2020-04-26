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تبوك تكثف الجهود لتعقيم وتطهير شوارع وميادين المنطقة

بكوادر مدربة ومؤهلة ومعدات متطورة.. الاستفادة من وقت منع التجول

كثفت أمانة منطقة تبوك جهودها في أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمواقع الحيوية والمحلات التجارية والأماكن العامة، وجسور المشاة، في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة؛ وذلك استمراراً للجهود المبذولة لاستكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس "كورونا" لاسيما في شهر رمضان الكريم.

وقد جهزت الأمانة لهذا الغرض عدداً من الكوادر المدربة والمؤهلة والمعدات التي تتناسب مع عملية التعقيم وغسل ورش الشوارع مستفيدة من وقت منع التجول للقيام بعملية التطهير والتعقيم بالمواد ذات الجودة العالية، وذلك بتعاون كبير من مختلف الجهات، وحرصهم على الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة، في عملية التطهير والتعقيم.

وأوضحت الأمانة أن تلك الأعمال تأتي ضمن جهودها في تكثيف حملات التطهير والتعقيم وفي إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد والحد من انتشاره، وذلك حفاظاً على سلامة الأهالي والسكان.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك تكثف الجهود لتعقيم وتطهير شوارع وميادين المنطقة
سبق

كثفت أمانة منطقة تبوك جهودها في أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمواقع الحيوية والمحلات التجارية والأماكن العامة، وجسور المشاة، في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة؛ وذلك استمراراً للجهود المبذولة لاستكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس "كورونا" لاسيما في شهر رمضان الكريم.

وقد جهزت الأمانة لهذا الغرض عدداً من الكوادر المدربة والمؤهلة والمعدات التي تتناسب مع عملية التعقيم وغسل ورش الشوارع مستفيدة من وقت منع التجول للقيام بعملية التطهير والتعقيم بالمواد ذات الجودة العالية، وذلك بتعاون كبير من مختلف الجهات، وحرصهم على الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة، في عملية التطهير والتعقيم.

وأوضحت الأمانة أن تلك الأعمال تأتي ضمن جهودها في تكثيف حملات التطهير والتعقيم وفي إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد والحد من انتشاره، وذلك حفاظاً على سلامة الأهالي والسكان.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
05:00 PM

تبوك تكثف الجهود لتعقيم وتطهير شوارع وميادين المنطقة

بكوادر مدربة ومؤهلة ومعدات متطورة.. الاستفادة من وقت منع التجول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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كثفت أمانة منطقة تبوك جهودها في أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمواقع الحيوية والمحلات التجارية والأماكن العامة، وجسور المشاة، في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة؛ وذلك استمراراً للجهود المبذولة لاستكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس "كورونا" لاسيما في شهر رمضان الكريم.

وقد جهزت الأمانة لهذا الغرض عدداً من الكوادر المدربة والمؤهلة والمعدات التي تتناسب مع عملية التعقيم وغسل ورش الشوارع مستفيدة من وقت منع التجول للقيام بعملية التطهير والتعقيم بالمواد ذات الجودة العالية، وذلك بتعاون كبير من مختلف الجهات، وحرصهم على الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة، في عملية التطهير والتعقيم.

وأوضحت الأمانة أن تلك الأعمال تأتي ضمن جهودها في تكثيف حملات التطهير والتعقيم وفي إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد والحد من انتشاره، وذلك حفاظاً على سلامة الأهالي والسكان.

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