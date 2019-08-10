العراق يغلق "منفذ المخدرات" في وجه إيران

بعدما سيطرت عليه ميليشيات مسلحة مدعومة من طهران

قررت الحكومة العراقية، السبت، إغلاق منفذ مندلي الحدودي مع إيران؛ حسبما أكد بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه.



ويقول نص البيان: إن "موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حصلت على غلق منفذ مندلي، وتحويل كافة الموظفين إلى منفذ المنذرية".



ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر سياسية، أن القرار الحكومي جاء بعد تقارير أمنية استخباراتية كشفت عن سيطرة ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران على المنفذ، واستخدامه لتهريب المخدرات.



قالت المصادر: إن تلك الميليشيات "تستخدم المنفذ من أجل إدخال مواد ممنوعة وغير قانونية إلى العراق، وأكدت أن الميليشيات المسيطرة على المنفذ تشرف على عمليات دخول المخدرات الإيرانية والمتاجرة بها إلى العراق؛ لهذا تم إغلاقه.

وفي وقت سابق، أمر عبد المهدي بإغلاق المنفذ ذاته، وتحويل موظفيه إلى منفذ سفوان، بسبب وجود خروقات أمنية.