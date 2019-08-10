النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العراق يغلق "منفذ المخدرات" في وجه إيران

بعدما سيطرت عليه ميليشيات مسلحة مدعومة من طهران

قررت الحكومة العراقية، السبت، إغلاق منفذ مندلي الحدودي مع إيران؛ حسبما أكد بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه.

ويقول نص البيان: إن "موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حصلت على غلق منفذ مندلي، وتحويل كافة الموظفين إلى منفذ المنذرية".

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر سياسية، أن القرار الحكومي جاء بعد تقارير أمنية استخباراتية كشفت عن سيطرة ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران على المنفذ، واستخدامه لتهريب المخدرات.

قالت المصادر: إن تلك الميليشيات "تستخدم المنفذ من أجل إدخال مواد ممنوعة وغير قانونية إلى العراق، وأكدت أن الميليشيات المسيطرة على المنفذ تشرف على عمليات دخول المخدرات الإيرانية والمتاجرة بها إلى العراق؛ لهذا تم إغلاقه.

وفي وقت سابق، أمر عبد المهدي بإغلاق المنفذ ذاته، وتحويل موظفيه إلى منفذ سفوان، بسبب وجود خروقات أمنية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
العراق يغلق "منفذ المخدرات" في وجه إيران
سبق

قررت الحكومة العراقية، السبت، إغلاق منفذ مندلي الحدودي مع إيران؛ حسبما أكد بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه.

ويقول نص البيان: إن "موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حصلت على غلق منفذ مندلي، وتحويل كافة الموظفين إلى منفذ المنذرية".

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر سياسية، أن القرار الحكومي جاء بعد تقارير أمنية استخباراتية كشفت عن سيطرة ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران على المنفذ، واستخدامه لتهريب المخدرات.

قالت المصادر: إن تلك الميليشيات "تستخدم المنفذ من أجل إدخال مواد ممنوعة وغير قانونية إلى العراق، وأكدت أن الميليشيات المسيطرة على المنفذ تشرف على عمليات دخول المخدرات الإيرانية والمتاجرة بها إلى العراق؛ لهذا تم إغلاقه.

وفي وقت سابق، أمر عبد المهدي بإغلاق المنفذ ذاته، وتحويل موظفيه إلى منفذ سفوان، بسبب وجود خروقات أمنية.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
03:03 PM

العراق يغلق "منفذ المخدرات" في وجه إيران

بعدما سيطرت عليه ميليشيات مسلحة مدعومة من طهران

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,528

قررت الحكومة العراقية، السبت، إغلاق منفذ مندلي الحدودي مع إيران؛ حسبما أكد بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه.

ويقول نص البيان: إن "موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حصلت على غلق منفذ مندلي، وتحويل كافة الموظفين إلى منفذ المنذرية".

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر سياسية، أن القرار الحكومي جاء بعد تقارير أمنية استخباراتية كشفت عن سيطرة ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران على المنفذ، واستخدامه لتهريب المخدرات.

قالت المصادر: إن تلك الميليشيات "تستخدم المنفذ من أجل إدخال مواد ممنوعة وغير قانونية إلى العراق، وأكدت أن الميليشيات المسيطرة على المنفذ تشرف على عمليات دخول المخدرات الإيرانية والمتاجرة بها إلى العراق؛ لهذا تم إغلاقه.

وفي وقت سابق، أمر عبد المهدي بإغلاق المنفذ ذاته، وتحويل موظفيه إلى منفذ سفوان، بسبب وجود خروقات أمنية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,660
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,657
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,653
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,738

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة