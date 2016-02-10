النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خرق لالتزاماتها الدولية .. فرنسا تندد بمحاولة إيران إطلاق قمر صناعي

"در مول" شددت على أن برنامج طهران يرتبط بتطوير صواريخ باليستية

نددت فرنسا اليوم (الاثنين) بمحاولة إيران أمس وضع قمر اصطناعي في المدار، داعية إياها إلى احترام تعهداتها الدولية.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون در مول، على أن فرنسا تدين هذا الأمر الذي يذكر بتكنولوجيات مستخدمة للصواريخ الباليستية، وخصوصًا الصواريخ العابرة للقارات.

ولفتت المتحدثة إلى أن إيران كشفت من جهة أخرى صاروخًا باليستيًا جديدًا مداه يمكن أن يتجاوز 500 كيلومتر.

وقالت أنييس فون در مول: "بموجب تعهدات إيران الواردة في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لا يمكن لإيران القيام بهذه الأنشطة وبينها عمليات إطلاق مرتبطة بصواريخ باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية".

ويدعو القرار المذكور إيران إلى "عدم القيام بأي نشاط يتصل بصواريخ باليستية يتم تصنيعها لحمل شحنات نووية، بما فيها عمليات إطلاق تستخدم فيها تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".


وفشلت إيران أمس في وضع قمر اصطناعي جديد للمراقبة العملية في المدار في إطار برنامجها الفضائي.

فرنسا إيران قمر اصطناعي الصواريخ الباليستية الصواريخ العابرة للقارات المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس مول

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
خرق لالتزاماتها الدولية .. فرنسا تندد بمحاولة إيران إطلاق قمر صناعي
سبق

نددت فرنسا اليوم (الاثنين) بمحاولة إيران أمس وضع قمر اصطناعي في المدار، داعية إياها إلى احترام تعهداتها الدولية.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون در مول، على أن فرنسا تدين هذا الأمر الذي يذكر بتكنولوجيات مستخدمة للصواريخ الباليستية، وخصوصًا الصواريخ العابرة للقارات.

ولفتت المتحدثة إلى أن إيران كشفت من جهة أخرى صاروخًا باليستيًا جديدًا مداه يمكن أن يتجاوز 500 كيلومتر.

وقالت أنييس فون در مول: "بموجب تعهدات إيران الواردة في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لا يمكن لإيران القيام بهذه الأنشطة وبينها عمليات إطلاق مرتبطة بصواريخ باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية".

ويدعو القرار المذكور إيران إلى "عدم القيام بأي نشاط يتصل بصواريخ باليستية يتم تصنيعها لحمل شحنات نووية، بما فيها عمليات إطلاق تستخدم فيها تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".


وفشلت إيران أمس في وضع قمر اصطناعي جديد للمراقبة العملية في المدار في إطار برنامجها الفضائي.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
10:12 PM

خرق لالتزاماتها الدولية .. فرنسا تندد بمحاولة إيران إطلاق قمر صناعي

"در مول" شددت على أن برنامج طهران يرتبط بتطوير صواريخ باليستية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
300

نددت فرنسا اليوم (الاثنين) بمحاولة إيران أمس وضع قمر اصطناعي في المدار، داعية إياها إلى احترام تعهداتها الدولية.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون در مول، على أن فرنسا تدين هذا الأمر الذي يذكر بتكنولوجيات مستخدمة للصواريخ الباليستية، وخصوصًا الصواريخ العابرة للقارات.

ولفتت المتحدثة إلى أن إيران كشفت من جهة أخرى صاروخًا باليستيًا جديدًا مداه يمكن أن يتجاوز 500 كيلومتر.

وقالت أنييس فون در مول: "بموجب تعهدات إيران الواردة في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لا يمكن لإيران القيام بهذه الأنشطة وبينها عمليات إطلاق مرتبطة بصواريخ باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية".

ويدعو القرار المذكور إيران إلى "عدم القيام بأي نشاط يتصل بصواريخ باليستية يتم تصنيعها لحمل شحنات نووية، بما فيها عمليات إطلاق تستخدم فيها تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".


وفشلت إيران أمس في وضع قمر اصطناعي جديد للمراقبة العملية في المدار في إطار برنامجها الفضائي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,479
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,243
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,111
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,602

كاريكاتير

دموع الغدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة