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كراني: الاعتدال يودع الرياض والشرقية.. انتظروا الزائر القطبي

توقّع تعمّقًا قطبيًّا على الشمال بحرارة 2 إلى 6 تحت الصفر مع صقيع

أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن زائرًا قطبيًّا بدأ بالتعمق على الشمال، كما أن حالة الاعتدال الجوي التي تشهدها الرياض والشرقية بدأت تزول.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله تودع الرياض والشرقية والوسطى الاعتدالَ الحراري، ويتعمق زائر قطبي على الشمال، ويبقى في عملية مد وجزر.. الخميس القادم يعاود الاعتدال على العاصمة والشرقية، يبلغ مداه السبت 4 يناير يتبعه تعمق قطبي على الشمال بحرارة 2-6 تحت الصفر مع صقيع وتجمد.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد ذكرت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحًا نشطة مثيرة للأتربة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة.

حالة الطقس الاعتدال الجوي الرياض الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كراني: الاعتدال يودع الرياض والشرقية.. انتظروا الزائر القطبي
سبق

أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن زائرًا قطبيًّا بدأ بالتعمق على الشمال، كما أن حالة الاعتدال الجوي التي تشهدها الرياض والشرقية بدأت تزول.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله تودع الرياض والشرقية والوسطى الاعتدالَ الحراري، ويتعمق زائر قطبي على الشمال، ويبقى في عملية مد وجزر.. الخميس القادم يعاود الاعتدال على العاصمة والشرقية، يبلغ مداه السبت 4 يناير يتبعه تعمق قطبي على الشمال بحرارة 2-6 تحت الصفر مع صقيع وتجمد.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد ذكرت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحًا نشطة مثيرة للأتربة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
08:28 AM

كراني: الاعتدال يودع الرياض والشرقية.. انتظروا الزائر القطبي

توقّع تعمّقًا قطبيًّا على الشمال بحرارة 2 إلى 6 تحت الصفر مع صقيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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22,815

أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن زائرًا قطبيًّا بدأ بالتعمق على الشمال، كما أن حالة الاعتدال الجوي التي تشهدها الرياض والشرقية بدأت تزول.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله تودع الرياض والشرقية والوسطى الاعتدالَ الحراري، ويتعمق زائر قطبي على الشمال، ويبقى في عملية مد وجزر.. الخميس القادم يعاود الاعتدال على العاصمة والشرقية، يبلغ مداه السبت 4 يناير يتبعه تعمق قطبي على الشمال بحرارة 2-6 تحت الصفر مع صقيع وتجمد.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد ذكرت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحًا نشطة مثيرة للأتربة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة.

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