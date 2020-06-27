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الضمان الصحي يطلق الحزمة الأولى من البروتوكولات.. تغطي 35% من الأمراض

باكورة مخرجات اتفاقية التعاون بين المجلس والجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني، الحزمة الأولى من الأدلة الإكلينيكية التي تعد باكورة مخرجات اتفاقية التعاون بين المجلس والجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وتغطي 35% من الأمراض، ومن أهمها أمراض السكري والضغط والكوليسترول.

جاء ذلك على هامش توقيع ملحقٍ بمذكرة التفاهم المبرمة بينهما، التي كفلت للمجلس أن يكون أول الرعاة الرسميين لمختلف الأنشطة العلمية للجمعية التي تساعد في بناء الكفاءات المطلوبة لنقل المنظومة الصحية إلى مرحلة توفير خدمات الرعاية الصحية ذات القيمة وبما يتفق مع ضمان الاستقلالية العلمية لهذه الأنشطة.

وقال الأمين العام للمجلس الدكتور شباب بن سعد الغامدي: "إن الملحق الذي جرى التوقيع عليه بالأمس يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الطبية المتخصصة لدى الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، كما أناط بها مهمة العمل على إعداد مجموعة من البروتوكولات الطبية، التي تصب في المقام الأول في تطوير وتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم.

وأوضح أن البروتوكولات الطبية تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية لدى مقدمي الخدمة وضمان جودة الخدمات المقدمة من شركات التأمين الصحي وتحسين تجربة المرضى من المؤمن لهم، إضافة إلى خفض فجوة التباين في الأداء الطبي والوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد الصحية.

وأشار الغامدي إلى أن الحزمة الثانية من الأدلة الإكلينيكية سيتم الانتهاء منها خلال الربع الثالث من العام الجاري وستغطي 25% من الأمراض، تليها الحزمة الثالثة بنهاية الربع الرابع لتغطي 15% من الأمراض، مشيرًا إلى أنّ مذكرة التفاهم بملحقها ستعزز الهدف الإستراتيجي للمجلس من خلال تبني ونشر مفهوم الخدمة الطبية ذات القيمة والجودة (VBHC) بالعمل مع جميع الشركاء من مزودي الخدمات الصحية، وشركات التأمين الصحي، والهيئات العلمية، إضافة إلى المسؤولية الاجتماعية.

وبين أن الاتفاقية تتضمن خطة عمل لدعم الجمعية في مجال إصدار الأدلة الإكلينيكية الإرشاديةClinical Guidelines التي ستحسن من سلامة المستفيدين من الخدمة الصحية وجودة الخدمات الطبية.

يذكر أن مجلس الضمان الصحي التعاوني والجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وقعا مذكرة للتفاهم في أطار المشاركة المجتمعية على هامش مؤتمر طب الأسرة والمجتمع 2019، ووقع الاتفاقية عن بُعد كل من: أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور شباب بن سعد الغامدي، ورئيس مكتب الشرقية للجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع الدكتور هادي العنزي.

مجلس الضمان الصحي التعاوني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الضمان الصحي يطلق الحزمة الأولى من البروتوكولات.. تغطي 35% من الأمراض
سبق

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني، الحزمة الأولى من الأدلة الإكلينيكية التي تعد باكورة مخرجات اتفاقية التعاون بين المجلس والجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وتغطي 35% من الأمراض، ومن أهمها أمراض السكري والضغط والكوليسترول.

جاء ذلك على هامش توقيع ملحقٍ بمذكرة التفاهم المبرمة بينهما، التي كفلت للمجلس أن يكون أول الرعاة الرسميين لمختلف الأنشطة العلمية للجمعية التي تساعد في بناء الكفاءات المطلوبة لنقل المنظومة الصحية إلى مرحلة توفير خدمات الرعاية الصحية ذات القيمة وبما يتفق مع ضمان الاستقلالية العلمية لهذه الأنشطة.

وقال الأمين العام للمجلس الدكتور شباب بن سعد الغامدي: "إن الملحق الذي جرى التوقيع عليه بالأمس يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الطبية المتخصصة لدى الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، كما أناط بها مهمة العمل على إعداد مجموعة من البروتوكولات الطبية، التي تصب في المقام الأول في تطوير وتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم.

وأوضح أن البروتوكولات الطبية تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية لدى مقدمي الخدمة وضمان جودة الخدمات المقدمة من شركات التأمين الصحي وتحسين تجربة المرضى من المؤمن لهم، إضافة إلى خفض فجوة التباين في الأداء الطبي والوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد الصحية.

وأشار الغامدي إلى أن الحزمة الثانية من الأدلة الإكلينيكية سيتم الانتهاء منها خلال الربع الثالث من العام الجاري وستغطي 25% من الأمراض، تليها الحزمة الثالثة بنهاية الربع الرابع لتغطي 15% من الأمراض، مشيرًا إلى أنّ مذكرة التفاهم بملحقها ستعزز الهدف الإستراتيجي للمجلس من خلال تبني ونشر مفهوم الخدمة الطبية ذات القيمة والجودة (VBHC) بالعمل مع جميع الشركاء من مزودي الخدمات الصحية، وشركات التأمين الصحي، والهيئات العلمية، إضافة إلى المسؤولية الاجتماعية.

وبين أن الاتفاقية تتضمن خطة عمل لدعم الجمعية في مجال إصدار الأدلة الإكلينيكية الإرشاديةClinical Guidelines التي ستحسن من سلامة المستفيدين من الخدمة الصحية وجودة الخدمات الطبية.

يذكر أن مجلس الضمان الصحي التعاوني والجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وقعا مذكرة للتفاهم في أطار المشاركة المجتمعية على هامش مؤتمر طب الأسرة والمجتمع 2019، ووقع الاتفاقية عن بُعد كل من: أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور شباب بن سعد الغامدي، ورئيس مكتب الشرقية للجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع الدكتور هادي العنزي.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
11:30 AM

الضمان الصحي يطلق الحزمة الأولى من البروتوكولات.. تغطي 35% من الأمراض

باكورة مخرجات اتفاقية التعاون بين المجلس والجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني، الحزمة الأولى من الأدلة الإكلينيكية التي تعد باكورة مخرجات اتفاقية التعاون بين المجلس والجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وتغطي 35% من الأمراض، ومن أهمها أمراض السكري والضغط والكوليسترول.

جاء ذلك على هامش توقيع ملحقٍ بمذكرة التفاهم المبرمة بينهما، التي كفلت للمجلس أن يكون أول الرعاة الرسميين لمختلف الأنشطة العلمية للجمعية التي تساعد في بناء الكفاءات المطلوبة لنقل المنظومة الصحية إلى مرحلة توفير خدمات الرعاية الصحية ذات القيمة وبما يتفق مع ضمان الاستقلالية العلمية لهذه الأنشطة.

وقال الأمين العام للمجلس الدكتور شباب بن سعد الغامدي: "إن الملحق الذي جرى التوقيع عليه بالأمس يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الطبية المتخصصة لدى الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، كما أناط بها مهمة العمل على إعداد مجموعة من البروتوكولات الطبية، التي تصب في المقام الأول في تطوير وتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم.

وأوضح أن البروتوكولات الطبية تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية لدى مقدمي الخدمة وضمان جودة الخدمات المقدمة من شركات التأمين الصحي وتحسين تجربة المرضى من المؤمن لهم، إضافة إلى خفض فجوة التباين في الأداء الطبي والوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد الصحية.

وأشار الغامدي إلى أن الحزمة الثانية من الأدلة الإكلينيكية سيتم الانتهاء منها خلال الربع الثالث من العام الجاري وستغطي 25% من الأمراض، تليها الحزمة الثالثة بنهاية الربع الرابع لتغطي 15% من الأمراض، مشيرًا إلى أنّ مذكرة التفاهم بملحقها ستعزز الهدف الإستراتيجي للمجلس من خلال تبني ونشر مفهوم الخدمة الطبية ذات القيمة والجودة (VBHC) بالعمل مع جميع الشركاء من مزودي الخدمات الصحية، وشركات التأمين الصحي، والهيئات العلمية، إضافة إلى المسؤولية الاجتماعية.

وبين أن الاتفاقية تتضمن خطة عمل لدعم الجمعية في مجال إصدار الأدلة الإكلينيكية الإرشاديةClinical Guidelines التي ستحسن من سلامة المستفيدين من الخدمة الصحية وجودة الخدمات الطبية.

يذكر أن مجلس الضمان الصحي التعاوني والجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وقعا مذكرة للتفاهم في أطار المشاركة المجتمعية على هامش مؤتمر طب الأسرة والمجتمع 2019، ووقع الاتفاقية عن بُعد كل من: أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور شباب بن سعد الغامدي، ورئيس مكتب الشرقية للجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع الدكتور هادي العنزي.

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