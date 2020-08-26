النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طلاب الباحة يثمّنون جهود أمير المنطقة لتطوير خدمات الاتصال لدعم التعليم عن بُعد

"الزهراني": اهتمام يعكس مستوى الرعاية التي يجدها قطاع التعليم من القيادة الرشيدة

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، عظيم شكره وامتنانه لأمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز؛ نظير ما يحظى به التعليم ومنسوبوه من دعم ورعاية كبيرين، والذي بدا جلياً من خلال اهتمامه البالغ بتطوير خدمات الاتصال الشبكي بأعلى مستويات الجودة للطلاب والطالبات في أثناء مواصلتهم رحلتهم التعليمية عن بُعد مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وثمّن الزهراني؛ باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة وجميع الطلاب والطالبات توجيه أمير المنطقة للجهات المعنية بتوفير أفضل الحلول لخدمات الاتصالات والإنترنت بما يفي بمتطلبات تعلم الطلاب والطالبات في ظل الظروف الراهنة، بعد لقاء أمير الباحة بممثل هيئة الاتصالات السعودية سعد الشنبري وقيادات التعليم بمنطقة الباحة.

وأوضح مدير التعليم أن هذه اللفتة الكريمة تأتي ضمن سلسلة دعم أمير المنطقة لمسيرة التعليم وتذليل جميع المعوقات بما يضمن مواصلة أبناء وبنات المنطقة مسيرتهم التعليمية وتميزهم وإبداعهم، ويحقق لهم المساهمة الفاعلة في بناء نهضة الوطن وتحقيق الغايات التنموية لوطن الخير والعطاء في ظل قيادته الرشيدة -حفظها الله ورعاها-.

وأكد الزهراني، أن هذا الاهتمام يعكس كذلك مستوى الرعاية الكريمة التي يجدها قطاع التعليم من القيادة الرشيدة "يحفظها الله"، مضيفاً أن هذه الوقفات مع التعليم تحفزنا لمزيد من البذل والعمل المتواصل لتقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية ترضي المستفيدين وتوازي تطلعات ولاة الأمر، حفظهم الله، في ظل حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله-على حماية أبنائها الطلاب وبناتها الطالبات والحفاظ على سلامتهم وصحتهم، باتخاذها الإجراءات التي تضمن سلامة الطلبة وتحقق استمرار رحلة التعلم والتعليم في جميع المدارس دون انقطاع.

ونوه إلى أهمية الشراكة المثمرة والتكامل البناء بين القطاعات المختلفة بما يدعم المصلحة العامة، والتي أثبتت نجاحا كبيراً على مستوى الإنجاز والتنفيذ بما ينعكس مستقبلاً على جودة المنجز التعليمي ورفع مستوى الاستثمار في التعليم، وتحقيق الاستفادة المثلى للموارد البشرية والمادية بين القطاعات المختلفة للوصول إلى التنمية المستدامة التي تنادي بها رؤية الوطن الطموحة 2030.

الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طلاب الباحة يثمّنون جهود أمير المنطقة لتطوير خدمات الاتصال لدعم التعليم عن بُعد
سبق

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، عظيم شكره وامتنانه لأمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز؛ نظير ما يحظى به التعليم ومنسوبوه من دعم ورعاية كبيرين، والذي بدا جلياً من خلال اهتمامه البالغ بتطوير خدمات الاتصال الشبكي بأعلى مستويات الجودة للطلاب والطالبات في أثناء مواصلتهم رحلتهم التعليمية عن بُعد مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وثمّن الزهراني؛ باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة وجميع الطلاب والطالبات توجيه أمير المنطقة للجهات المعنية بتوفير أفضل الحلول لخدمات الاتصالات والإنترنت بما يفي بمتطلبات تعلم الطلاب والطالبات في ظل الظروف الراهنة، بعد لقاء أمير الباحة بممثل هيئة الاتصالات السعودية سعد الشنبري وقيادات التعليم بمنطقة الباحة.

وأوضح مدير التعليم أن هذه اللفتة الكريمة تأتي ضمن سلسلة دعم أمير المنطقة لمسيرة التعليم وتذليل جميع المعوقات بما يضمن مواصلة أبناء وبنات المنطقة مسيرتهم التعليمية وتميزهم وإبداعهم، ويحقق لهم المساهمة الفاعلة في بناء نهضة الوطن وتحقيق الغايات التنموية لوطن الخير والعطاء في ظل قيادته الرشيدة -حفظها الله ورعاها-.

وأكد الزهراني، أن هذا الاهتمام يعكس كذلك مستوى الرعاية الكريمة التي يجدها قطاع التعليم من القيادة الرشيدة "يحفظها الله"، مضيفاً أن هذه الوقفات مع التعليم تحفزنا لمزيد من البذل والعمل المتواصل لتقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية ترضي المستفيدين وتوازي تطلعات ولاة الأمر، حفظهم الله، في ظل حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله-على حماية أبنائها الطلاب وبناتها الطالبات والحفاظ على سلامتهم وصحتهم، باتخاذها الإجراءات التي تضمن سلامة الطلبة وتحقق استمرار رحلة التعلم والتعليم في جميع المدارس دون انقطاع.

ونوه إلى أهمية الشراكة المثمرة والتكامل البناء بين القطاعات المختلفة بما يدعم المصلحة العامة، والتي أثبتت نجاحا كبيراً على مستوى الإنجاز والتنفيذ بما ينعكس مستقبلاً على جودة المنجز التعليمي ورفع مستوى الاستثمار في التعليم، وتحقيق الاستفادة المثلى للموارد البشرية والمادية بين القطاعات المختلفة للوصول إلى التنمية المستدامة التي تنادي بها رؤية الوطن الطموحة 2030.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
11:10 AM

طلاب الباحة يثمّنون جهود أمير المنطقة لتطوير خدمات الاتصال لدعم التعليم عن بُعد

"الزهراني": اهتمام يعكس مستوى الرعاية التي يجدها قطاع التعليم من القيادة الرشيدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
0
434

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، عظيم شكره وامتنانه لأمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز؛ نظير ما يحظى به التعليم ومنسوبوه من دعم ورعاية كبيرين، والذي بدا جلياً من خلال اهتمامه البالغ بتطوير خدمات الاتصال الشبكي بأعلى مستويات الجودة للطلاب والطالبات في أثناء مواصلتهم رحلتهم التعليمية عن بُعد مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وثمّن الزهراني؛ باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة وجميع الطلاب والطالبات توجيه أمير المنطقة للجهات المعنية بتوفير أفضل الحلول لخدمات الاتصالات والإنترنت بما يفي بمتطلبات تعلم الطلاب والطالبات في ظل الظروف الراهنة، بعد لقاء أمير الباحة بممثل هيئة الاتصالات السعودية سعد الشنبري وقيادات التعليم بمنطقة الباحة.

وأوضح مدير التعليم أن هذه اللفتة الكريمة تأتي ضمن سلسلة دعم أمير المنطقة لمسيرة التعليم وتذليل جميع المعوقات بما يضمن مواصلة أبناء وبنات المنطقة مسيرتهم التعليمية وتميزهم وإبداعهم، ويحقق لهم المساهمة الفاعلة في بناء نهضة الوطن وتحقيق الغايات التنموية لوطن الخير والعطاء في ظل قيادته الرشيدة -حفظها الله ورعاها-.

وأكد الزهراني، أن هذا الاهتمام يعكس كذلك مستوى الرعاية الكريمة التي يجدها قطاع التعليم من القيادة الرشيدة "يحفظها الله"، مضيفاً أن هذه الوقفات مع التعليم تحفزنا لمزيد من البذل والعمل المتواصل لتقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية ترضي المستفيدين وتوازي تطلعات ولاة الأمر، حفظهم الله، في ظل حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله-على حماية أبنائها الطلاب وبناتها الطالبات والحفاظ على سلامتهم وصحتهم، باتخاذها الإجراءات التي تضمن سلامة الطلبة وتحقق استمرار رحلة التعلم والتعليم في جميع المدارس دون انقطاع.

ونوه إلى أهمية الشراكة المثمرة والتكامل البناء بين القطاعات المختلفة بما يدعم المصلحة العامة، والتي أثبتت نجاحا كبيراً على مستوى الإنجاز والتنفيذ بما ينعكس مستقبلاً على جودة المنجز التعليمي ورفع مستوى الاستثمار في التعليم، وتحقيق الاستفادة المثلى للموارد البشرية والمادية بين القطاعات المختلفة للوصول إلى التنمية المستدامة التي تنادي بها رؤية الوطن الطموحة 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,221
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,503
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,676
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,952

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة