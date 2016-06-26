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"تقنية جدة": فتح باب القبول لبرامج الدبلوم الصباحي والمسائي

التقديم يبدأ إلكترونيًا على "قبولي" صباح غد الأحد ويستمر حتى ظهر الأربعاء

أعلنت الكلية التقنية بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام القادم 1443هـ، وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي أن فترة القبول ستبدأ إلكترونياً في تمام الساعة 12.00 صباح غد الأحد وتستمر حتى الساعة 12 ظهر الأربعاء 27 ذي القعدة على رابط بوابة قبولي بالمؤسسة https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/، فيما تبدأ إجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المقبولين يومي الثلاثاء والأربعاء الثالث والرابع من ذي الحجة المقبل.

وأكد أن إجراءات القبول النهائية ستبدأ الإثنين 16 ذي الحجة وحتى اكتمال الطاقة الاستيعابية وفق معايير المفاضلة المعتمدة بـ 60٪ لشهادة الثانوية و40٪ لاختبار القدرات، وأشار إلى أنه يمكن للمتقدمين معرفة شروط القبول وإجراءات التقديم والمفاضلة عبر صفحة القبول.

وكشف "عسلي" عن 12 تخصصاً متاحة للدبلوم بالكلية، تشمل: التسويق، والإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية، التقنية المدنية، التقنية المعمارية، إدارة الفندقة، السفر والسياحة، تقنية الإنتاج، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، وأخيراً تخصص السلامة والصحة المهنية. وشدّد على أهمية إدخال البيانات بشكل صحيح لمتابعة آلية القبول ومتابعة الرسائل القصيرة على هواتف المتقدمين.

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"تقنية جدة": فتح باب القبول لبرامج الدبلوم الصباحي والمسائي
سبق

أعلنت الكلية التقنية بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام القادم 1443هـ، وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي أن فترة القبول ستبدأ إلكترونياً في تمام الساعة 12.00 صباح غد الأحد وتستمر حتى الساعة 12 ظهر الأربعاء 27 ذي القعدة على رابط بوابة قبولي بالمؤسسة https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/، فيما تبدأ إجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المقبولين يومي الثلاثاء والأربعاء الثالث والرابع من ذي الحجة المقبل.

وأكد أن إجراءات القبول النهائية ستبدأ الإثنين 16 ذي الحجة وحتى اكتمال الطاقة الاستيعابية وفق معايير المفاضلة المعتمدة بـ 60٪ لشهادة الثانوية و40٪ لاختبار القدرات، وأشار إلى أنه يمكن للمتقدمين معرفة شروط القبول وإجراءات التقديم والمفاضلة عبر صفحة القبول.

وكشف "عسلي" عن 12 تخصصاً متاحة للدبلوم بالكلية، تشمل: التسويق، والإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية، التقنية المدنية، التقنية المعمارية، إدارة الفندقة، السفر والسياحة، تقنية الإنتاج، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، وأخيراً تخصص السلامة والصحة المهنية. وشدّد على أهمية إدخال البيانات بشكل صحيح لمتابعة آلية القبول ومتابعة الرسائل القصيرة على هواتف المتقدمين.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
06:48 PM

"تقنية جدة": فتح باب القبول لبرامج الدبلوم الصباحي والمسائي

التقديم يبدأ إلكترونيًا على "قبولي" صباح غد الأحد ويستمر حتى ظهر الأربعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت الكلية التقنية بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام القادم 1443هـ، وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي أن فترة القبول ستبدأ إلكترونياً في تمام الساعة 12.00 صباح غد الأحد وتستمر حتى الساعة 12 ظهر الأربعاء 27 ذي القعدة على رابط بوابة قبولي بالمؤسسة https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/، فيما تبدأ إجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المقبولين يومي الثلاثاء والأربعاء الثالث والرابع من ذي الحجة المقبل.

وأكد أن إجراءات القبول النهائية ستبدأ الإثنين 16 ذي الحجة وحتى اكتمال الطاقة الاستيعابية وفق معايير المفاضلة المعتمدة بـ 60٪ لشهادة الثانوية و40٪ لاختبار القدرات، وأشار إلى أنه يمكن للمتقدمين معرفة شروط القبول وإجراءات التقديم والمفاضلة عبر صفحة القبول.

وكشف "عسلي" عن 12 تخصصاً متاحة للدبلوم بالكلية، تشمل: التسويق، والإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية، التقنية المدنية، التقنية المعمارية، إدارة الفندقة، السفر والسياحة، تقنية الإنتاج، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، وأخيراً تخصص السلامة والصحة المهنية. وشدّد على أهمية إدخال البيانات بشكل صحيح لمتابعة آلية القبول ومتابعة الرسائل القصيرة على هواتف المتقدمين.

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