عبور 4 شاحنات إغاثية منفذ الوديعة متوجهةً لمحافظتي حجة والجوف

مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

عبرت 4 شاحنات إغاثية منفذ الوديعة الحدودي مقدمةً من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمحافظتي حجة والجوف، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 28 نوفمبر 2021 م تحمل على متنها 500 سلة غذائية و3،500 كرتون تمر تزن 79 طنًا و500 كيلوغرام.

وتأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.