جازان .. فرق المسح الميداني بالقطاع الجنوبي تكثف جولات فحص العمالة بمساكنهم

تم أخذ عينات للحالات المشتبه بإصابتها للحد من انتشار فايروس كورونا

تواصل صحة جازان ممثلة بالقطاع الصحي الجنوبي تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المشددة لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد، حيث باشرت الفرق الطبية الميدانية جولاتها لإجراء عمليات المسح النشط داخل مقرات سكن العمال في محافظة صامطة.

وتستمر فرق المسح الميداني بإدارة شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي بتكثيف أعمال المسح النشط لفحص العمالة بمساكنهم، وأخذ عينات للحالات المشتبه بإصابتها، كما تقدم إلى جانب ذلك التوعية الصحية اللازمة لإيصال المعلومة الصحية الصحيحة وضمان استفادتهم منها وإيضاح لهم طرق الوقاية الصحيحة.

وتأتي هذه الإجراءات إنفاذاً لتوجيهات ومتابعة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه للحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19) وبمتابعة مباشرة من محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة.

وأكد مدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي نشبان الحكمي أنه تمت دراسة الوضع الوبائي للمسح النشط في مساكن العمال وحققنا إجمالي تخطى 350 عينة من مساكن العمال في منطقة عمل القطاع الجنوبي وما يقارب 250عينة من محافظة صامطة، وستنطلق حملة المسح النشط في جميع محافظات القطاع الجنوبي بداية من محافظة صامطة نسعى فيها لجمع 300عينة من جميع المواطنين والمقيمين بحسب آلية عمل موضوعة مسبقًا، الأمر الذي يتطلب تعاون الجميع مع فرق المسح.