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تتويج الفائزين في ميدان "فروسية المدينة"

خلال الحفل الثاني من موسم 2020

انطلق مساء أمس، الحفل الثاني من موسم سباقات الفروسية بميدان المدينة المنورة لموسم 2020، بمشاركة عدد كبير من ملاك الخيل والمهتمين بها، والذي تضمن خمسة أشواط على مسافات مختلفة شاركت فيها إنتاج السعودية لجميع الدرجات في الشوط الأول.

وانطلق الشوط الأول على دعم "ميدان فروسية المدينة"، بقيمة ١٠٠ ألف ريال، وفاز بها الجواد "مبلغ" للمالك أحمد علي الطيار، على مسافة 1600 متر، أما الشوط الثاني المخصص للخيل العربية لجميع الدراجات وعلى دعم "ميدان فروسية المدينة"، بقيمة ١٠٠ ألف ريال، فاز بها الجواد "شرواك الثاني"، للمالك أحمد عويض المطيري، قطع مسافة 1400 متر، بينما كان الشوط الثالث لإنتاج السعودية لجميع الدراجات "مواليد 2017" وعلى دعم "ميدان فروسية المدينة"، بقيمة 110 آلاف ريال، فقد فاز الجواد "زاح" للمالك إسطبل العيسى، وذلك على مسافة 1400 متر .

وكان الشوط الرابع للخيل المستوردة لجميع الدراجات، على كأس "ميدان فروسية المدينة"، جائزة الشوط 100 ألف ريال مسافة الـ 1400 متر، فاز بها الجواد "هيفين" للمالك توفيق محمد مدني، كما كان الشوط الخامس لإنتاج السعودية على دعم "ميدان فروسية المدينة"، بقيمة 120 ألف ريال، وفاز بها الجواد "متفق"، للمالك صالح الحمد على المسافة 2000 متر.

يذكر أن موسم 2020 لسباقات الفروسية في ميدان المدينة المنورة، قد انطلق الجمعة الماضية، بمشاركة عدد كبير من المهتمين بسباقات وملاك الخيل، ومديري الميادين بموقعه الجديد، حيث يتكون كل حفل من خمسة أشواط، على ألا تقل جائزة الشوط عن ١٠٠ ألف ريال سعودي.

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تتويج الفائزين في ميدان "فروسية المدينة"
سبق

انطلق مساء أمس، الحفل الثاني من موسم سباقات الفروسية بميدان المدينة المنورة لموسم 2020، بمشاركة عدد كبير من ملاك الخيل والمهتمين بها، والذي تضمن خمسة أشواط على مسافات مختلفة شاركت فيها إنتاج السعودية لجميع الدرجات في الشوط الأول.

وانطلق الشوط الأول على دعم "ميدان فروسية المدينة"، بقيمة ١٠٠ ألف ريال، وفاز بها الجواد "مبلغ" للمالك أحمد علي الطيار، على مسافة 1600 متر، أما الشوط الثاني المخصص للخيل العربية لجميع الدراجات وعلى دعم "ميدان فروسية المدينة"، بقيمة ١٠٠ ألف ريال، فاز بها الجواد "شرواك الثاني"، للمالك أحمد عويض المطيري، قطع مسافة 1400 متر، بينما كان الشوط الثالث لإنتاج السعودية لجميع الدراجات "مواليد 2017" وعلى دعم "ميدان فروسية المدينة"، بقيمة 110 آلاف ريال، فقد فاز الجواد "زاح" للمالك إسطبل العيسى، وذلك على مسافة 1400 متر .

وكان الشوط الرابع للخيل المستوردة لجميع الدراجات، على كأس "ميدان فروسية المدينة"، جائزة الشوط 100 ألف ريال مسافة الـ 1400 متر، فاز بها الجواد "هيفين" للمالك توفيق محمد مدني، كما كان الشوط الخامس لإنتاج السعودية على دعم "ميدان فروسية المدينة"، بقيمة 120 ألف ريال، وفاز بها الجواد "متفق"، للمالك صالح الحمد على المسافة 2000 متر.

يذكر أن موسم 2020 لسباقات الفروسية في ميدان المدينة المنورة، قد انطلق الجمعة الماضية، بمشاركة عدد كبير من المهتمين بسباقات وملاك الخيل، ومديري الميادين بموقعه الجديد، حيث يتكون كل حفل من خمسة أشواط، على ألا تقل جائزة الشوط عن ١٠٠ ألف ريال سعودي.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
05:42 PM

تتويج الفائزين في ميدان "فروسية المدينة"

خلال الحفل الثاني من موسم 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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انطلق مساء أمس، الحفل الثاني من موسم سباقات الفروسية بميدان المدينة المنورة لموسم 2020، بمشاركة عدد كبير من ملاك الخيل والمهتمين بها، والذي تضمن خمسة أشواط على مسافات مختلفة شاركت فيها إنتاج السعودية لجميع الدرجات في الشوط الأول.

وانطلق الشوط الأول على دعم "ميدان فروسية المدينة"، بقيمة ١٠٠ ألف ريال، وفاز بها الجواد "مبلغ" للمالك أحمد علي الطيار، على مسافة 1600 متر، أما الشوط الثاني المخصص للخيل العربية لجميع الدراجات وعلى دعم "ميدان فروسية المدينة"، بقيمة ١٠٠ ألف ريال، فاز بها الجواد "شرواك الثاني"، للمالك أحمد عويض المطيري، قطع مسافة 1400 متر، بينما كان الشوط الثالث لإنتاج السعودية لجميع الدراجات "مواليد 2017" وعلى دعم "ميدان فروسية المدينة"، بقيمة 110 آلاف ريال، فقد فاز الجواد "زاح" للمالك إسطبل العيسى، وذلك على مسافة 1400 متر .

وكان الشوط الرابع للخيل المستوردة لجميع الدراجات، على كأس "ميدان فروسية المدينة"، جائزة الشوط 100 ألف ريال مسافة الـ 1400 متر، فاز بها الجواد "هيفين" للمالك توفيق محمد مدني، كما كان الشوط الخامس لإنتاج السعودية على دعم "ميدان فروسية المدينة"، بقيمة 120 ألف ريال، وفاز بها الجواد "متفق"، للمالك صالح الحمد على المسافة 2000 متر.

يذكر أن موسم 2020 لسباقات الفروسية في ميدان المدينة المنورة، قد انطلق الجمعة الماضية، بمشاركة عدد كبير من المهتمين بسباقات وملاك الخيل، ومديري الميادين بموقعه الجديد، حيث يتكون كل حفل من خمسة أشواط، على ألا تقل جائزة الشوط عن ١٠٠ ألف ريال سعودي.

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