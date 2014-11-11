تأجيل جلسة البرلمان اللبناني أسبوعاً لدواعٍ أمنية

"بري" دعا المتظاهرين إلى عدم الوصول للمبنى

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة غداً لمدة أسبوع؛ وذلك لدواعٍ أمنية.

ووفقاً لـ"رويترز"، دعا "بري" المحتجين إلى منع الوصول إلى مبنى البرلمان في وسط بيروت غداً.