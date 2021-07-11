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أمريكا قلقة جدًّا من تهديد متحورات "كورونا" للاقتصاد العالمي

"يلين" دعت إلى تلقيح 70% من سكان المعمورة

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم "الأحد" في البندقية: "إن واشنطن قلقة جدًّا من تهديد متحورات فيروس كورونا لانتعاش الاقتصاد العالمي".

وأضافت "يلين" خلال مؤتمر صحافي: "نحن قلقون جدًّا بشأن المتحورة دلتا ومتحورات أخرى قد تظهر وتهدد الانتعاش، ونحن في ظل اقتصاد عالمي مترابط، فما يحصل في أي جزء من العالم يؤثر على الدول الأخرى"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأوضحت أن المتحورات تشكّل تهديدًا للعالم بأسره.

ودعت وزيرة الخزانة الأمريكية إلى العمل معًا لتسريع عملية التلقيح وتحديد هدف تطعيم 70 في المئة من سكان العالم العام المقبل.

وطالبت ببذل المزيد لتكون اللقاحات أكثر فاعلية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا قلقة جدًّا من تهديد متحورات "كورونا" للاقتصاد العالمي
سبق

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم "الأحد" في البندقية: "إن واشنطن قلقة جدًّا من تهديد متحورات فيروس كورونا لانتعاش الاقتصاد العالمي".

وأضافت "يلين" خلال مؤتمر صحافي: "نحن قلقون جدًّا بشأن المتحورة دلتا ومتحورات أخرى قد تظهر وتهدد الانتعاش، ونحن في ظل اقتصاد عالمي مترابط، فما يحصل في أي جزء من العالم يؤثر على الدول الأخرى"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأوضحت أن المتحورات تشكّل تهديدًا للعالم بأسره.

ودعت وزيرة الخزانة الأمريكية إلى العمل معًا لتسريع عملية التلقيح وتحديد هدف تطعيم 70 في المئة من سكان العالم العام المقبل.

وطالبت ببذل المزيد لتكون اللقاحات أكثر فاعلية.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
06:26 PM

أمريكا قلقة جدًّا من تهديد متحورات "كورونا" للاقتصاد العالمي

"يلين" دعت إلى تلقيح 70% من سكان المعمورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم "الأحد" في البندقية: "إن واشنطن قلقة جدًّا من تهديد متحورات فيروس كورونا لانتعاش الاقتصاد العالمي".

وأضافت "يلين" خلال مؤتمر صحافي: "نحن قلقون جدًّا بشأن المتحورة دلتا ومتحورات أخرى قد تظهر وتهدد الانتعاش، ونحن في ظل اقتصاد عالمي مترابط، فما يحصل في أي جزء من العالم يؤثر على الدول الأخرى"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأوضحت أن المتحورات تشكّل تهديدًا للعالم بأسره.

ودعت وزيرة الخزانة الأمريكية إلى العمل معًا لتسريع عملية التلقيح وتحديد هدف تطعيم 70 في المئة من سكان العالم العام المقبل.

وطالبت ببذل المزيد لتكون اللقاحات أكثر فاعلية.

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