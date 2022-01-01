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إدارة المجاهدين تُطيح بـ8 مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان ومُواطن سَهَّل تنقلهم

اتخذت الإجراءات النظامية وسَلَّمتهم لجهة الاختصاص.. وأحالت المواطن للنيابة

أفاد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي نظام أمن الحدود؛ أسفرت عن تمكن دوريات المجاهدين بمنطقة جازان من القبض على ثمانية مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطن سهّل لهم التنقل قبل القبض عليهم، واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليمهم لجهة الاختصاص، وإحالة المواطن إلى النيابة العامة.

‎وأكد "الكنعان"، أن كل مَن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

‎وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وحث الجميعَ على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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إدارة المجاهدين تُطيح بـ8 مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان ومُواطن سَهَّل تنقلهم
سبق

أفاد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي نظام أمن الحدود؛ أسفرت عن تمكن دوريات المجاهدين بمنطقة جازان من القبض على ثمانية مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطن سهّل لهم التنقل قبل القبض عليهم، واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليمهم لجهة الاختصاص، وإحالة المواطن إلى النيابة العامة.

‎وأكد "الكنعان"، أن كل مَن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

‎وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وحث الجميعَ على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
05:02 PM

إدارة المجاهدين تُطيح بـ8 مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان ومُواطن سَهَّل تنقلهم

اتخذت الإجراءات النظامية وسَلَّمتهم لجهة الاختصاص.. وأحالت المواطن للنيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفاد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي نظام أمن الحدود؛ أسفرت عن تمكن دوريات المجاهدين بمنطقة جازان من القبض على ثمانية مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطن سهّل لهم التنقل قبل القبض عليهم، واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليمهم لجهة الاختصاص، وإحالة المواطن إلى النيابة العامة.

‎وأكد "الكنعان"، أن كل مَن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

‎وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وحث الجميعَ على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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