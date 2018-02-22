مصادر "سبق".. "الطيران المدني" يستعين بشركة إسبانية للتجارب الميدانية لمطار جدة الجديد

أفادت مصادر مطلعة لـ"سبق" بأن الهيئة العامة للطيران المدني استعانت بشركة "ALG" لعمليات التحضير والتجارب الميدانية لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الجديد، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة اندرا الإسبانية المختصة بالتقنية والاستشارات، وتعمل بمطار "جدة".



يذكر أن "الطيران المدني" ألغى اليوم الاتفاقية الموقعة مع التحالف المكون من: شركة مطارات شانغي الدولية، والشركة السعودية للمساندة البحرية؛ لإدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في محافظة جدة، وطرح المشروع للمنافسة العامة، وذلك بعد وجود بعض الملاحظات الرئيسة التي تتطلب إعادة النظر في ترسية المشروع.