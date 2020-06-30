"إلكين": واشنطن لم تعط إسرائيل الضوء الأخضر بعد للاستيلاء على أراضي الضفة

حكومة الاحتلال لم تحدد موعدًا للاجتماع

أعلن وزير التعليم العالي في حكومة الاحتلال زئيف إلكين، اليوم (الثلاثاء)، أن إسرائيل لم تحصل بعد على الضوء الأخضر الذي تطلبه من واشنطن للبدء في الاستيلاء على أجزاء من الضفة الغربية التي سيقيم عليها الفلسطينيون دولتهم.

وردًا على سؤال عما سيحدث غداً، ذكر "إلكين" أن كل من رسم صورة لحدوث كل شيء في يوم واحد هو الأول من يوليو فقد فعل ذلك على مسؤوليته الخاصة، لكن اعتبارًا من الغد ستبدأ الساعة تدق، وفقاً لـ"رويترز".





ولم يُعلن عن اجتماع للحكومة غداً.

وتهدف الخطة إلى الاستيلاء على 30 بالمئة من أراضي الضفة الغربية - وهي الأراضي التي تبني إسرائيل مستوطنات عليها منذ عشرات السنين.

ونتنياهو وحليفه الرئيسي في الائتلاف الحاكم بيني جانتس وزير الدفاع على خلاف بشأن الضم الذي روج له رئيس الوزراء اليميني.