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"الضبيعي" للمرتبة التاسعة بـ"الشؤون البلدية والقروية والإسكان"

صدرت الموافقة على ترقية عبدالعزيز بن علي إبراهيم الضبيعي إلى المرتبة التاسعة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وبهذه المناسبة أعرب "الضبيعي" عن شكره وتقديره على هذه الثقة الممنوحة له مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن.

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"الضبيعي" للمرتبة التاسعة بـ"الشؤون البلدية والقروية والإسكان"
سبق

صدرت الموافقة على ترقية عبدالعزيز بن علي إبراهيم الضبيعي إلى المرتبة التاسعة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وبهذه المناسبة أعرب "الضبيعي" عن شكره وتقديره على هذه الثقة الممنوحة له مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
11:13 PM

"الضبيعي" للمرتبة التاسعة بـ"الشؤون البلدية والقروية والإسكان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدرت الموافقة على ترقية عبدالعزيز بن علي إبراهيم الضبيعي إلى المرتبة التاسعة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وبهذه المناسبة أعرب "الضبيعي" عن شكره وتقديره على هذه الثقة الممنوحة له مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن.

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