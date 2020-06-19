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إصابات كورونا في إسبانيا تقترب من الربع مليون حالة

فيما ارتفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 28 ألفاً و315 حالةً

سجلت إسبانيا 154 حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 245 ألفاً و575 حالةً.

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أنها سجلت أيضاً 40 حالة وفاة في الأيام السبعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفاً و315 حالةً.

فيروس كورونا الجديد

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إصابات كورونا في إسبانيا تقترب من الربع مليون حالة
سبق

سجلت إسبانيا 154 حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 245 ألفاً و575 حالةً.

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أنها سجلت أيضاً 40 حالة وفاة في الأيام السبعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفاً و315 حالةً.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
10:30 PM

إصابات كورونا في إسبانيا تقترب من الربع مليون حالة

فيما ارتفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 28 ألفاً و315 حالةً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مدريد
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سجلت إسبانيا 154 حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 245 ألفاً و575 حالةً.

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أنها سجلت أيضاً 40 حالة وفاة في الأيام السبعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفاً و315 حالةً.

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