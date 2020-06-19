وذكرت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أنها سجلت أيضاً 40 حالة وفاة في الأيام السبعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفاً و315 حالةً.

سجلت إسبانيا 154 حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 245 ألفاً و575 حالةً.

إصابات كورونا في إسبانيا تقترب من الربع مليون حالة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-19 سجلت إسبانيا 154 حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 245 ألفاً و575 حالةً. وذكرت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أنها سجلت أيضاً 40 حالة وفاة في الأيام السبعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفاً و315 حالةً.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 10:30 PM

إصابات كورونا في إسبانيا تقترب من الربع مليون حالة فيما ارتفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 28 ألفاً و315 حالةً





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سجلت إسبانيا 154 حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 245 ألفاً و575 حالةً.

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أنها سجلت أيضاً 40 حالة وفاة في الأيام السبعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفاً و315 حالةً.