النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
البداية كانت ورود بلاغ حول احتجاز تحت تهديد السلاح داخل وحدة سكنية بحي المعيزيلة

القبض على شخص قتل شقيق زوجته وتسبّب في استشهاد اثنيْن من رجال الأمن بالرياض

‎أمانة جدة تنجز 6 مشروعات لتصريف الأمطار خلال 2020م

تضّمنت إنشاء أنابيب بطول 61.5 ألف متر وتركيب 623 منهولًا

أنجزت أمانة محافظة جدة، بنهاية عام 2020م، ستة مشروعات لشبكات مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى، كما أنهت قرابة 90% من مشروع دراسة وإعداد المخطط الشامل والتصميم التفصيلي لشبكات تصريف مياه الأمطار لمدينة جدة.

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف الأمطار المهندس غسان الزهراني، أن المشروعات المكتملة حتى نهاية العام الماضي، شملت "مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعًا، ومشروع حي الواحة، ومشروع محطة الرفع لنفق السلام، ومشروع ميدان السارية، ومشروع نفق الأمير ماجد مع شارع حراء، وميدان الكرة الأرضية"، وتضمنت المشاريع إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت الـ61 ألفًا و500 متر، وتركيب 623 منهولًا، و876 مصيدة أمطار بجانب تركيب 191 أنبوب دفع نفقي.

وأضاف "الزهراني": تنفيذ المشاريع يسير وفق أربع مراحل؛ تركزت الأولى منها على استهداف 30 موقعًا تقع بالقرب من الشبكات القائمة، بجانب تنفيذ حلول لـ3 أنفاق وسط وغرب جدة، وكذلك استكمال معالجة 135 موقعًا حرجًا.

وأردف: المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ خطوط مصبات بحرية جديدة، وتركز المرحلة الثالثة على تنفيذ خطوط رئيسية جديدة وربطها مع القنوات القائمة، وأخرى تربط بالمصبات البحرية الجديدة؛ فيما تتضمن المرحلة الرابعة تنفيذ خطوط فرعية وربطها مع الخطوط الرئيسية القائمة والجديدة.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
‎أمانة جدة تنجز 6 مشروعات لتصريف الأمطار خلال 2020م
سبق

أنجزت أمانة محافظة جدة، بنهاية عام 2020م، ستة مشروعات لشبكات مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى، كما أنهت قرابة 90% من مشروع دراسة وإعداد المخطط الشامل والتصميم التفصيلي لشبكات تصريف مياه الأمطار لمدينة جدة.

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف الأمطار المهندس غسان الزهراني، أن المشروعات المكتملة حتى نهاية العام الماضي، شملت "مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعًا، ومشروع حي الواحة، ومشروع محطة الرفع لنفق السلام، ومشروع ميدان السارية، ومشروع نفق الأمير ماجد مع شارع حراء، وميدان الكرة الأرضية"، وتضمنت المشاريع إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت الـ61 ألفًا و500 متر، وتركيب 623 منهولًا، و876 مصيدة أمطار بجانب تركيب 191 أنبوب دفع نفقي.

وأضاف "الزهراني": تنفيذ المشاريع يسير وفق أربع مراحل؛ تركزت الأولى منها على استهداف 30 موقعًا تقع بالقرب من الشبكات القائمة، بجانب تنفيذ حلول لـ3 أنفاق وسط وغرب جدة، وكذلك استكمال معالجة 135 موقعًا حرجًا.

وأردف: المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ خطوط مصبات بحرية جديدة، وتركز المرحلة الثالثة على تنفيذ خطوط رئيسية جديدة وربطها مع القنوات القائمة، وأخرى تربط بالمصبات البحرية الجديدة؛ فيما تتضمن المرحلة الرابعة تنفيذ خطوط فرعية وربطها مع الخطوط الرئيسية القائمة والجديدة.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
12:11 PM

‎أمانة جدة تنجز 6 مشروعات لتصريف الأمطار خلال 2020م

تضّمنت إنشاء أنابيب بطول 61.5 ألف متر وتركيب 623 منهولًا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
404

أنجزت أمانة محافظة جدة، بنهاية عام 2020م، ستة مشروعات لشبكات مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى، كما أنهت قرابة 90% من مشروع دراسة وإعداد المخطط الشامل والتصميم التفصيلي لشبكات تصريف مياه الأمطار لمدينة جدة.

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف الأمطار المهندس غسان الزهراني، أن المشروعات المكتملة حتى نهاية العام الماضي، شملت "مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعًا، ومشروع حي الواحة، ومشروع محطة الرفع لنفق السلام، ومشروع ميدان السارية، ومشروع نفق الأمير ماجد مع شارع حراء، وميدان الكرة الأرضية"، وتضمنت المشاريع إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت الـ61 ألفًا و500 متر، وتركيب 623 منهولًا، و876 مصيدة أمطار بجانب تركيب 191 أنبوب دفع نفقي.

وأضاف "الزهراني": تنفيذ المشاريع يسير وفق أربع مراحل؛ تركزت الأولى منها على استهداف 30 موقعًا تقع بالقرب من الشبكات القائمة، بجانب تنفيذ حلول لـ3 أنفاق وسط وغرب جدة، وكذلك استكمال معالجة 135 موقعًا حرجًا.

وأردف: المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ خطوط مصبات بحرية جديدة، وتركز المرحلة الثالثة على تنفيذ خطوط رئيسية جديدة وربطها مع القنوات القائمة، وأخرى تربط بالمصبات البحرية الجديدة؛ فيما تتضمن المرحلة الرابعة تنفيذ خطوط فرعية وربطها مع الخطوط الرئيسية القائمة والجديدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,472
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,092
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,897
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,875

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة