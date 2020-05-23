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خادم الحرمين للمواطنين والمقيمين: أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي

مدير الموارد البشرية بمكة يطّلع على أنشطة مراكز الأحياء ويدشن "هدية العيد"

التقى برؤساء وأعضاء مراكز الأحياء وقادة الفِرَق التطوعية مقدمًا شكره لعملهم

زار مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي، مقر جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، وكان في استقباله الأمين العام الدكتور يحيى زمزمي، ونائبه الدكتور عبدالرحمن الغامدي؛ حيث اطلع على أبرز أنشطتها الاجتماعية، ومنها مبادرة #فرحتنا_في_بيتنا والتي تَشَارك من خلالها الناس فرحتهم في بيوتهم بمناسبة العيد السعيد

كما اطلع على نشاط الجمعية ومراكزها الواحد والعشرين والفِرَق التطوعية في إعانة المتضررين من جائحة كورونا، ثم التقى برؤساء وأعضاء مراكز الأحياء وقادة الفِرَق التطوعية؛ حيث ألقى كلمة قدّم من خلالها الشكر المشفوع بالامتنان والتقدير إلى كل العاملين بالجمعية، ولأهل الخير والعطاء الذين جادت أياديهم الكريمة وأنفسهم العظيمة بالبذل والعطاء.

وقال: نجتمع اليوم في ختام الشهر الفضيل لندشن مبادرة (هدية العيد) للمتضررين من جائحة كورونا في العاصمة المقدسة مكة المكرمة؛ وذلك للمساهمة في إسعاد المتضررين بعيد الفطر المبارك، والمقدمة من الجمعية الرائدة جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة؛ حيث تأتي هذه المبادرة بالتزامن واستمرارًا للتكامل مع جهود حملة "برًا بمكة".

وختم كلمته بتقديم الشكر والثناء والتقدير للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه؛ لدعمه ومتابعته لمبادرات المنطقة وما يقدم للمواطنين والمقيمين، كذلك الشكر والتقدير لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، والشكر موصول لجميع الجمعيات بمنطقة مكة المكرمة.

ثم انطلق بصحبة المتطوعين في مركز الحمراء، لتوزيع هدية العيد على المتضررين من جائحة كورونا.

وختم زيارته بكلمة للمتطوعين قدّر فيها جهدهم، ووعد بالوقوف معهم بشكل دائم خدمة للدين ثم الوطن.

وشارك في الزيارة أحمد الصحفي مدير تنمية المجتمع بفرع الوزارة ومشعل القرشي مدير العلاقات العامة بفرع الوزارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير الموارد البشرية بمكة يطّلع على أنشطة مراكز الأحياء ويدشن "هدية العيد"
سبق

زار مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي، مقر جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، وكان في استقباله الأمين العام الدكتور يحيى زمزمي، ونائبه الدكتور عبدالرحمن الغامدي؛ حيث اطلع على أبرز أنشطتها الاجتماعية، ومنها مبادرة #فرحتنا_في_بيتنا والتي تَشَارك من خلالها الناس فرحتهم في بيوتهم بمناسبة العيد السعيد

كما اطلع على نشاط الجمعية ومراكزها الواحد والعشرين والفِرَق التطوعية في إعانة المتضررين من جائحة كورونا، ثم التقى برؤساء وأعضاء مراكز الأحياء وقادة الفِرَق التطوعية؛ حيث ألقى كلمة قدّم من خلالها الشكر المشفوع بالامتنان والتقدير إلى كل العاملين بالجمعية، ولأهل الخير والعطاء الذين جادت أياديهم الكريمة وأنفسهم العظيمة بالبذل والعطاء.

وقال: نجتمع اليوم في ختام الشهر الفضيل لندشن مبادرة (هدية العيد) للمتضررين من جائحة كورونا في العاصمة المقدسة مكة المكرمة؛ وذلك للمساهمة في إسعاد المتضررين بعيد الفطر المبارك، والمقدمة من الجمعية الرائدة جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة؛ حيث تأتي هذه المبادرة بالتزامن واستمرارًا للتكامل مع جهود حملة "برًا بمكة".

وختم كلمته بتقديم الشكر والثناء والتقدير للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه؛ لدعمه ومتابعته لمبادرات المنطقة وما يقدم للمواطنين والمقيمين، كذلك الشكر والتقدير لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، والشكر موصول لجميع الجمعيات بمنطقة مكة المكرمة.

ثم انطلق بصحبة المتطوعين في مركز الحمراء، لتوزيع هدية العيد على المتضررين من جائحة كورونا.

وختم زيارته بكلمة للمتطوعين قدّر فيها جهدهم، ووعد بالوقوف معهم بشكل دائم خدمة للدين ثم الوطن.

وشارك في الزيارة أحمد الصحفي مدير تنمية المجتمع بفرع الوزارة ومشعل القرشي مدير العلاقات العامة بفرع الوزارة.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
01:58 PM

مدير الموارد البشرية بمكة يطّلع على أنشطة مراكز الأحياء ويدشن "هدية العيد"

التقى برؤساء وأعضاء مراكز الأحياء وقادة الفِرَق التطوعية مقدمًا شكره لعملهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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زار مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي، مقر جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، وكان في استقباله الأمين العام الدكتور يحيى زمزمي، ونائبه الدكتور عبدالرحمن الغامدي؛ حيث اطلع على أبرز أنشطتها الاجتماعية، ومنها مبادرة #فرحتنا_في_بيتنا والتي تَشَارك من خلالها الناس فرحتهم في بيوتهم بمناسبة العيد السعيد

كما اطلع على نشاط الجمعية ومراكزها الواحد والعشرين والفِرَق التطوعية في إعانة المتضررين من جائحة كورونا، ثم التقى برؤساء وأعضاء مراكز الأحياء وقادة الفِرَق التطوعية؛ حيث ألقى كلمة قدّم من خلالها الشكر المشفوع بالامتنان والتقدير إلى كل العاملين بالجمعية، ولأهل الخير والعطاء الذين جادت أياديهم الكريمة وأنفسهم العظيمة بالبذل والعطاء.

وقال: نجتمع اليوم في ختام الشهر الفضيل لندشن مبادرة (هدية العيد) للمتضررين من جائحة كورونا في العاصمة المقدسة مكة المكرمة؛ وذلك للمساهمة في إسعاد المتضررين بعيد الفطر المبارك، والمقدمة من الجمعية الرائدة جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة؛ حيث تأتي هذه المبادرة بالتزامن واستمرارًا للتكامل مع جهود حملة "برًا بمكة".

وختم كلمته بتقديم الشكر والثناء والتقدير للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه؛ لدعمه ومتابعته لمبادرات المنطقة وما يقدم للمواطنين والمقيمين، كذلك الشكر والتقدير لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، والشكر موصول لجميع الجمعيات بمنطقة مكة المكرمة.

ثم انطلق بصحبة المتطوعين في مركز الحمراء، لتوزيع هدية العيد على المتضررين من جائحة كورونا.

وختم زيارته بكلمة للمتطوعين قدّر فيها جهدهم، ووعد بالوقوف معهم بشكل دائم خدمة للدين ثم الوطن.

وشارك في الزيارة أحمد الصحفي مدير تنمية المجتمع بفرع الوزارة ومشعل القرشي مدير العلاقات العامة بفرع الوزارة.

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