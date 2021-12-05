تبوك.. ضبط مخالفَين لنظام البيئة لنقلهما الرمال وتجريف التربة دون ترخيص

القوات الخاصة للأمن والحماية حثت الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مشابهة

ضبطتْ القوات الخاصة للأمن والحماية، مواطناً ومقيماً من الجنسية الباكستانية، لمخالفتهما نظام البيئة، لنقلهما الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بمنطقة تبوك، مستخدمين آليتين في نقل التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية، الجميع، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.