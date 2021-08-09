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"الصحة": تسجيل 796 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": إعطاء 30 مليون جرعة من لقاحات #كورونا في #المملكة

العبد العالي: المنحنى يشهد انخفاضاً ملحوظاً في تسجيل حالات الإصابة

أعلنت وزارة الصحة تقديم 30 مليون جرعة من لقاحات #كورونا في #المملكة.

وكان قد قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، في وقت سابق، إن المنحنى يشهد انخفاضاً ملحوظاً في تسجيل حالات الإصابة بالمملكة خلال هذه الفترة، منوّهاً إلى أن للقاحات دوراً كبيراً في الانخفاض، وأن جرعات اللقاح المعطاة في المملكة وصلت لمستويات مميزة، وأنه لم تسجل أي حالة وفاة في المملكة بسبب اللقاح، محذراً من تصديق أي شائعات حول ذلك، موصياً باستكمال اللقاحات لمَن أُصيب بـ (كورونا).

وأوضح أن اللقاحات المعتمدة في المملكة، هي: فايزر، وأسترازينيكا، وجونسون، وموديرنا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": إعطاء 30 مليون جرعة من لقاحات #كورونا في #المملكة
سبق

أعلنت وزارة الصحة تقديم 30 مليون جرعة من لقاحات #كورونا في #المملكة.

وكان قد قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، في وقت سابق، إن المنحنى يشهد انخفاضاً ملحوظاً في تسجيل حالات الإصابة بالمملكة خلال هذه الفترة، منوّهاً إلى أن للقاحات دوراً كبيراً في الانخفاض، وأن جرعات اللقاح المعطاة في المملكة وصلت لمستويات مميزة، وأنه لم تسجل أي حالة وفاة في المملكة بسبب اللقاح، محذراً من تصديق أي شائعات حول ذلك، موصياً باستكمال اللقاحات لمَن أُصيب بـ (كورونا).

وأوضح أن اللقاحات المعتمدة في المملكة، هي: فايزر، وأسترازينيكا، وجونسون، وموديرنا.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
12:05 PM

"الصحة": إعطاء 30 مليون جرعة من لقاحات #كورونا في #المملكة

العبد العالي: المنحنى يشهد انخفاضاً ملحوظاً في تسجيل حالات الإصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة تقديم 30 مليون جرعة من لقاحات #كورونا في #المملكة.

وكان قد قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، في وقت سابق، إن المنحنى يشهد انخفاضاً ملحوظاً في تسجيل حالات الإصابة بالمملكة خلال هذه الفترة، منوّهاً إلى أن للقاحات دوراً كبيراً في الانخفاض، وأن جرعات اللقاح المعطاة في المملكة وصلت لمستويات مميزة، وأنه لم تسجل أي حالة وفاة في المملكة بسبب اللقاح، محذراً من تصديق أي شائعات حول ذلك، موصياً باستكمال اللقاحات لمَن أُصيب بـ (كورونا).

وأوضح أن اللقاحات المعتمدة في المملكة، هي: فايزر، وأسترازينيكا، وجونسون، وموديرنا.

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